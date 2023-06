Protest części kibiców Wisły Kraków przeciwko grze piłkarzy Puszczy Niepołomice na stadionie przy Reymonta

Michał Sobolewski: Puszcza musi dokonać ustaleń z Wisłą

- Puszcza dokonała zgłoszenia do licencji obiektu miejskiego przy Reymonta jako stadionu tymczasowego – mówi nam Michał Sobolewski, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej. - Jest to promesa z zaznaczeniem kilku warunków, wśród których jest i taki, że niepołomiczanie muszą ustalić pewne kwestie z Wisłą, bo stadion jest jak najbardziej miejski i jego właścicielem jest miasto, natomiast wiąże nas z Wisłą umowa dotycząca utrzymania murawy. I to Wisła ponosi koszty z tym związane. Właśnie rozmawiałem na ten temat z rzeczniczką prasową Wisły, która przekazała mi, że jest po rozmowie z prezesem Jarosławem Królewskim i na razie Puszcza nie wykonała żadnych nowych ruchów, by dokonać tych ustaleń. Tak samo wobec nas nikt dzisiaj nie wykonał żadnych działań, dlatego czekamy, bo piłeczka jest po stronie Puszczy.

Prezes Marek Bartoszek: Stadion to dla nas duże wyzwanie

Jednak w poniedziałek w rozmowie z kanałem meczyki.pl dał do zrozumienia, że istnieje niewielka szansa na to, by zespół Tomasza Tułacza występował na obiekcie w Niepołomicach. Miał chyba jednak na myśli kolejny sezon.

- Jeśli chodzi o nasz stadion, to jest to duże wyzwanie przed nami i miastem. Ja jestem jednak spokojny. Dwa razy miasto musiało dostosowywać stadion do pierwszoligowych wymogów i dwa razy burmistrz wywiązał się z tego, co zagwarantował komisji licencyjnej. Myślę więc, że jest na to szansa, by zrobić to trzeci raz. Zwłaszcza że, z tego co wiem nieoficjalnie, w tym roku ma być druga edycja „Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej” - powiedział Marek Bartoszek.