Promocje w Biedronce. "Platynowe rabaty" i "Mega koszyk". Sprawdź, które produkty kupisz taniej

- Wsłuchujemy się w sygnały od naszych klientów, którzy są coraz bardziej zatroskani o gospodarkę i chcą jak najszybszego powrotu do normalności. Nasza normalność to „codziennie niskie ceny”, dlatego robimy wszystko by klienci z nich korzystali pomimo wciąż obowiązujących ograniczeń w działalności handlowej.

Dedykując specjalną ofertę promocyjną seniorom nie tylko pomagamy im oszczędzać – co dla tej grupy klientów jest szczególnie istotne – ale także w trosce o ich bezpieczeństwo dodatkowo zachęcamy ich do zakupów w przeznaczonych dla nich godzinach 10-12. Pozostałe oferty promocyjne kierujemy także do innych grup klientów, tak by docenić zakupy w tej trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy. - Maciej Łukowski, dyrektor handlowy i członek zarządu sieci Biedronka.