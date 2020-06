Prokuratura ściga oszusta, który umknął przed surową karą w Krakowie. Michał Bułgaru oszukiwał przy kartach MultiSport

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

Ścigany Bułgaru ostatnio mieszkał w Krakowie przy ul. Gen. Juliana Filipowicza. Mężczyzna ma 185 cm wzrostu, oczy piwne, ciemne włosy i mimo młodego wieku spory dorobek przestępczy.

Wyspecjalizował się w oszukiwaniu ludzi mamiąc ich obietnicą dostarczenia kart Multisport pod warunkiem wpłat zaliczki rzędu 300-500 zł. W Polsce z kart MultiSport korzysta około 400 tys. użytkowników, ale mogą być zamawiane tylko i wyłącznie przez firmy oraz instytucje, a następnie przekazywane bezpośrednio pracownikom.

Jako 19-latek Bułgaru oszukał w ten sposób blisko 100 młodych osób z Krakowa w 2012 r. Usłyszał za to prawomocny wyrok w 2017 r. dwóch lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia. Miał też naprawić wyrządzone szkody. Zdołał umknąć do Lublina i tam kontynuował swoją przestępczą działalność. To zaowocowało kolejnym oskarżeniem.