Prokuratura Regionalna w Krakowie uderza w hakerów i złodziei cyfrowej tożsamości. Międzynarodowa akcja na olbrzymią skalę Artur Drożdżak

Zatrzymanie w Polsce 5 osób, w wieku od 17 do 29 lat, przeprowadzenie 14 przeszukań i likwidacja przestępczej strony internetowej “Genesis Market”, wykorzystywanej do handlu skradzionymi profilami użytkowników internetu i ich poufnymi danymi - to efekt międzynarodowej akcji, w której wzięła także udział Prokuratura Regionalna w Krakowie.