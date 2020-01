Prokurator oskarża dyrektora ZOL przy ul. Wielickiej. Janusz Czekaj nie przyznaje się do winy

Zdaniem śledczych jako dyrektor ZOL wprowadzał w błąd pracowników NFZ co do rzeczywistego stanu pacjentów, podawanych im preparatów, stosowanego leczenia. Wprowadzenie w błąd polegało na przedkładaniu dokumentacji nierzetelnej i poświadczającej nieprawdę.

Prokuratura oskarża o to, że w latach 2008 - 13 pełniąc funkcję dyrektora ZOL w celu korzyści majątkowej i w celu uzyskania finansowania doprowadził NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie mniej niż 4 mln zł w postaci środków finansowych przeznaczonych na porycie kosztów leczenia pacjentów.

68-letniemu Januszowi C. zarzut przedstawiono w lutym ub. roku i zastosowano w stosunku do niego poręczenie w kwocie 50 tys. zł, dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, zawieszenie w czynnościach służbowych jako dyrektora oraz nakazano powstrzymanie się od działalności związanej z dysponowaniem środkami finansowymi jednostek sektora finansów publicznych i zakazano ubiegania się o zamówienia publiczne w imieniu własnym i na rzecz innych podmiotów. Z czasem dozór został uchylony podobnie jak i zabezpieczenie majątkowe 40 tys. złotych.

Dyrektor Czekaj nie krył, że po zmianie przepisów NFZ wymagał, by to w szpitalach dokonywano kwalifikacji chorych do karmienia pozajelitowego. Zauważył, że nie było jednak procedur w jaki sposób ta procedura miałaby wyglądać. Dodał, że nie było możliwości logistycznych, by pacjentów z ZOL przewozić do szpitali, by tam decydowano jak mają być karmieni.

Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżony zorientował się, że korzystniejsze są rozliczenia pacjentów z tzw zerową skalą Barthel i nakazywał członkom personelu podczas narad zwiększenie liczy takich pacjentów. Mówił lekarzom pielęgniarkom o tym i to łączyło się z poleceniami wpisywania nieprawdziwych zapisów w dokumentach medycznych pacjentów tych, którzy rzadko lub wcale nie byli odwiedzanie przez członków rodziny. Jak zeznali podlegli mu pracownicy takie polecenia o konieczności nierzetelnych wpisów do dokumentów Czekaj wydawał ustnie, nigdy na piśmie.