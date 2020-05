Prokocim. Majchrowski przeciął wstęgę i otworzył nowe zaplecze

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal oficjalnie przekazali do użytkowania Klubowi Sportowemu Kolejarz Prokocim budynek zaplecza szatniowo-socjalnego. Prezydent wręczył władzom Kolejarza symboliczny klucz do obiektu oraz pakiet środków ochrony osobistej i sanitarnej, które są dostarczane do klubów sportowych w ramach akcji „odmrażania” krakowskiej infrastruktury sportowej.