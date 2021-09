Projekt odtworzenia pociągu do Niepołomic. Zdalne spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców

- Ideą inwestycji jest odbudowa kolei do Niepołomic, co pozwoli na reaktywację po wielu latach przewozów pasażerskich na trasie Kraków – Niepołomice. W porównaniu z dawną linią kolejową do Niepołomic, nowa trasa zostanie wybudowana w nowym przebiegu. Ma to na celu dostosowanie inwestycji do obecnego układu urbanistycznego Niepołomic, a także możliwość obsługę zakładów przemysłowych zlokalizowanych w specjalnej strefie ekonomicznej – podaje spółka Infra – Centrum Doradztwa, która wraz Instytutem Kolejnictwa opracowuje - na zlecenie województwa małopolskiego - studium planistyczno-prognostyczne dla przedsięwzięcia.