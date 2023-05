Projekcja filmu "Po drugiej stronie dna" 19 maja w Muzeum Narodowym. Dyskusja z twórcami i spotkanie z Michałem Koterskim

„Po drugiej stronie dnia” to film, który powstał, by zwrócić uwagę na szczególną grupę ludzi – tych, którzy doświadczyli kryzysów psychicznych. Scenariusz filmu jest oparty na relacjach byłych pacjentów Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Na zaproszenie twórcy filmu odpowiedzieli m. in. gwiazda opery Rafał Siwek i popularny aktor Michał Koterski, współtwórcy wystawy „Uważaj na głowę” - Mateusz Biernat i Paweł Podgórski - oraz aktorzy Teatru EXIT (osoby z niepełnosprawnościami)

Film od momentu swojego powstania prezentowany jest wyłącznie na pokazach, którym towarzyszy spotkanie i rozmowa z twórcami. Prezentacje filmu odbywają się w miejscach, gdzie temat filmu może być pogłębiony spotkaniem z grupami ludzi, dla których przedstawiane treści mogą być potrzebne. Były to m. in placówki zajmujące się pomocą osobom w kryzysach – np. Centra Zdrowia Psychicznego, Dom Pod Fontanną w Warszawie, Szpital im dr Babińskiego w Krakowie, spotykaliśmy się również na uniwersytetach ze studentami psychologii i filozofii, odbyliśmy liczne spotkania na których widzami byli uczniowie liceów.

Teatr EXIT to przestrzeń, w której spotykają się osoby z deficytami: cierpiące na czterokończynowe porażenie mózgowe, niewidome, niepełnosprawne intelektualnie - oraz artyści o uznanym dorobku. Te pozornie odległe przestrzenie łączy teatr i muzyka. Ich spotkanie sprowadza się do wzajemnego uczenia się siebie.

"W Teatrze EXIT SZUKAMY WSPÓLNIE PRAWDZIWEGO PIĘKNA, a nie atrakcyjności. Chcemy naszą sztuką budować człowieka, prowadzić go ku prawdziwemu szczęściu, a nie ulotnej przyjemności, którą jakże często ze szczęściem mylimy. Nasza twórczość opiera się w wielkiej części na Słowie Bożym, gdyż wierzymy, że to ono ma moc zmieniać ludzi i prowadzić ich do prawdziwego szczęścia. MAMY AMBICJĘ TWORZYĆ RZECZY PIĘKNE w świecie zawłaszczonym przez brzydotę. Nie chcemy skandalu czy szyderstwa, CHCEMY SPOTKANIA I RELACJI. Pragniemy dawać przykład ludziom cierpiącym, MÓWIĆ IM, ŻE JEST NADZIEJA, że nie można się poddawać. Osobom zdrowym zaś pokazać piękno wynikające z dzielenia się i pomagania innym" - deklarują twórcy Teatru EXIT.