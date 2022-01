Program in vitro w Krakowie. W marcu pierwsze pary w końcu mają skorzystać z gminnego dofinansowania

Mimo że program in vitro został uchwalony przez miejskich radnych już blisko rok temu, to chętni do skorzystania z pozaustrojowego zapłodnienia wciąż nie mogą do niego przystąpić. Wszystko dlatego, że wciąż nie został wybrany podmiot, który będzie wykonywał zabiegi (ich koszty dofinansuje gmina). Okazuje się, że miejscy urzędnicy nie ogłosili nawet... konkursu.

O program dopytywał ostatnio prezydenta Krakowa w interpelacji radny PO Dominik Jaśkowiec. - Realizacja podobnych programów w innych miastach nie nastręcza aż tak wielu problemów, jak to ma miejsce w Krakowie. Jakie są tego przyczyny? - pytał radny. Miejscy urzędnicy nie odpowiedzieli wprost. Zaznaczyli natomiast, że pieniądze na zabiegi in vitro zostały już ujęte w planie finansowym miasta na ten rok, co umożliwiło rozpoczęcie procedury konkursowej na wybór placówki, gdzie będą wykonywane.