Program Budowy Parkingów Lokalnych w Krakowie w ubiegłym roku nie wypalił. Aktualnie nabór wniosków jeszcze trwa

- Co do programu budowy parkingów lokalnych w roku 2023, to do tej pory wpłynęły do ZDMK 4 wnioski. ZDMK ma informację o kolejnych 3, które mają wpłynąć w najbliższym czasie. Wnioski, które już wpłynęły są analizowane pod kontem wymogów jakie stawia przed nimi regulamin - mówi Krzysztof Wojdowski.