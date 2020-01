Tvn Meteo

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. W górach możliwe słabe opady śniegu do 1-2cm. Temp. maks. od 3°C miejscami na wschodzie, 4°C w centrum kraju do 5°C na zachodzie. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. W poniedziałek zachmurzenie duże z przejaśnieniami. W pasie od Mazur i Podlasia po Mazowsze i Ziemię Łódzką słabe opady deszczu do 2mm. Temp. maks. od 2°C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 4°C w centrum kraju do 8°C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w porywach do 50km/godz. We wtorek pochmurno z opadami deszczu i mżawki do 5-10mm przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju. W górach opady śniegu do 5-10cm. Temp. maks. od 4°C na Podlasiu, 5°C w centrum kraju do 7°C na południowym-zachodzie. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70km/godz.