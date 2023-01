Prof. Zbigniew Nęcki: W robieniu noworocznych postanowień najważniejsza jest motywacja i dobre nastawienie

Powiedział Pan, że postanowienia noworoczne to zobowiązania jakie na siebie nakładamy wierząc w możliwość ich realizacji. Często też mówimy o postanowieniach jako o marzeniach. Czy to to samo?

Tym się ma różnić postanowienie od marzenia, że w marzeniu nie ma drogi osiągnięcia tylko jest stan, który bym chciał. A w postanowieniu mamy stan, który chcemy osiągnąć plus droga jego osiągnięcia czyli sposób postępowania.

Jakie cechy powinno posiadać dobre postanowienie?

Jest pięć cech dobrego postanowienia, które uporządkowałem przy pomocy liter alfabetu: abcde. One sprawią, że nasze postanowienie będzie kuszące.