Prof. Zbigniew Nęcki: Pandemia COVID-19 wprowadziła w nasze życie przerażenie oraz całkowity nieład. Leczenie tych ran zajmie trochę czasu

Poza śmiercią i ludzkim cierpieniem poskutkowała jeszcze jednym, bardzo smutnym zjawiskiem. Mam na myśli wzajemne spoglądanie na siebie ludzi nie jak na swoich bliźnich, tylko jak na zagrożenie. To bardzo niedobrze, kiedy człowiek w przestrzeni publicznej jest postrzegany jako potencjalne źródło zarazy, a przecież było to bardzo widoczne, np. podczas spacerów: ludzie schodzili z chodników, żeby za bardzo się do kogoś nie zbliżać. Takie obrazki bardzo mnie przybijały i wpuszczały w kretowisko podziemnych myśli. Ciągle przecież trąbimy o życiu we wspólnocie, tymczasem w czasach covidu w wielu aspektach została rozkawałkowana.