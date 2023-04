Prof. Ryszard Tadeusiewicz. ChatGPT nie zwalnia ludzi z myślenia. Sztuczna inteligencja będzie nami sterowała, jeśli się na to zgodzimy

Dużą popularność wśród internautów zyskał program ChatGPT, który wykazuje cechy sztucznej inteligencji. Jakiś czas temu nasz dziennikarz porozmawiał z Chatem o Krakowie. Okazuje się, że na temat miasta oraz jego problemów program wie całkiem sporo. Fajna zabawa, ale niektórzy ostrzegają, że korzystanie z niego może być niebezpieczne. Co nam grozi?

Niebezpieczeństwo nie polega na tym, że z komputera czy smartfona wyjdzie demon, który zaatakuje użytkownika programu, bo dialog, nawet najbardziej gorący, do fizycznego zagrożenia nie prowadzi. Niebezpieczne jest natomiast bezkrytyczne przyjęcie odpowiedzi ChatGPT jako własnych opinii czy wytycznych do działania. Program może sprawiać wrażenie, że zwalnia człowieka od obowiązku myślenia, a bezmyślność jest wszak taka słodka! Gdy przestaniemy samodzielnie myśleć, nie my będziemy korzystać ze sztucznej inteligencji, tylko to ona będzie nami sterowała: jak marionetkami na sznurku. Ale podkreślam: to się stanie, jeśli my sami się na to zgodzimy.