Prof. Marek Bankowicz: Gowin postąpił honorowo, ale Kaczyński mu nie wybaczy

Jarosław Gowin podał się do dymisji, ale koalicja w ramach Zjednoczonej Prawicy pozostała. To co się niedawno wydarzyło, jest dla Pana zaskoczeniem?

Może się tak stać. To nie jest formacja, która jest silna politycznie i spójna. Może więc być tak, że Jarosław Gowin wyjdzie z tej rozgrywki zupełnie przegrany – to znaczy będzie miał koło siebie już tylko pojedynczych posłów, a reszta jednoznacznie stanie po stronie PiS.

Przy niewielkiej większości parlamentarnej, jaką PiS ma, załamanie w Porozumieniu Jarosława Gowina może być dla PiS niebezpieczne. Wydaje się jednak, że potencjał koalicyjny Gowina i garstki posłów, którzy ewentualnie przy nim pozostaną, jest niewielka i nie będą spełniać roli języczka u wagi, dzięki któremu można byłoby doprowadzić do zmiany rządu. Definitywne porzucenie PiS i przejście na stronę opozycji z przekonaniami Gowina byłoby trudne do wykonania. Będzie się więc starał utrzymać jakoś w obozie rządzącym, ale nie będzie na pierwszym planie. Wydaje się, że konflikt między nim a obozem PiS-u, a w szczególności między nim a Jarosławem Kaczyńskim, był na tyle poważny, że lider PiS mu tego nie wybaczy i nie przywróci go już do pozycji wiodącej. Może go tolerować jako posła, który nominalnie stoi na czele Porozumienia, które jest bardzo podzielone. Tak najprawdopodobniej to będzie wyglądało.