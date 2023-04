Prof. Izabela Sołjan: Fenomen polskiego pątnictwa na świecie wynika z wysokiej religijności i tradycji

Do wybuchu pandemii ok. 7 mln. Polaków odbyło pielgrzymkę do polskich lub zagranicznych sanktuariów. Z czego ok. 2 mln. do krakowskiego Sanktuarium w Łagiewnikach. Skąd się bierze taka popularność tego miejsca kultu?

To co stoi u podstaw Sanktuarium to kult Miłosierdzia Bożego. Duży wkład w jego rozwój miał papież Jan Paweł II, który ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego. Poza tym, wydaje mi się, że w człowieku jest taka potrzeba kontaktu materialnego z Sacrum. To, co więc przyciąga pielgrzymów do Łagiewnik to fakt, że mogą zobaczyć obraz Jezusa Miłosiernego czy relikwie Siostry Faustyny. Nie można jednak zapominać o dobrej promocji kultu miłosierdzia, jaką prowadzą siostry chociażby poprzez organizowane na całym świecie misje. Mimo to, te ok. 2 mln pielgrzymów rocznie, w skali największych sanktuariów to nie jest wyjątkowo duża liczba. Wydaje mi się, że Łagiewniki mają większy potencjał.