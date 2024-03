Prof. Andrzej Klimek, rektor AWF Kraków na kolejną kadencję: Uczelnia ma się dobrze. Będą nowe obiekty i kierunki studiów [ROZMOWA]

Gratulacje panie rektorze. Jak pan przyjmuje wybór na kolejną kadencję?

To ogromny honor. Pełnienie funkcji dyrektora jest zaszczytem, natomiast jest to też zobowiązanie, szczególnie przy tak jednoznacznym głosowaniu, bo pochwalę się, że zostałem wybrany przez kolegium elektorów jednogłośnie. To zobowiązanie jest więc naprawdę duże. Mam nadzieję, że sprostam wyzwaniom, że wszyscy będą zadowoleni, bo do tej pory chyba są, pełnię tę funkcję - z przerwą na jedną kadencję - od 2008 roku. Skoro uzyskałem jednomyślne poparcie, to myślę, że środowisko akademickie jest zadowolone. Mamy przed sobą wiele wyzwań, zarówno naukowych, dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Są w planach nowe inwestycje na terenie kampusu. Będę się starał to wszystko w ciągu najbliższej kadencji zrealizować.

Zanim porozmawiamy o wyzwaniach, to zapytam o to, co się udało zrealizować przez ostatnie cztery lata.

Na pierwszym miejscu wymienię osiągnięcie kategorii naukowej A. To duża sprawa, ponieważ świadczy o akademickości uczelni, o jej wysokim poziomie naukowym, o możliwości nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Jeżeli chodzi o osiągnięcia dydaktyczne, to uruchomiliśmy nowe kierunki studiów. Cały czas staramy się dostosować naszą ofertę do potrzeb rynku, tak więc na wszystkich trzech wydziałach uruchamiamy nowe kierunki i widzimy, że cieszą się one dużym zainteresowaniem kandydatów na studia. Nie mamy większych problemów z rekrutacją, jesteśmy uważani za dobrą uczelnię. Dodajmy do tego inwestycje, przede wszystkim te związane z igrzyskami europejskimi. Pozyskaliśmy ponad 40 milionów złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wyremontowaliśmy halę gier sportowych i stadion lekkoatletyczny, a teraz, z innej puli - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mamy pieniądze na remont trzeciego akademika. Już wszystkie trzy domy studenckie są wyremontowane w najwyższym standardzie, a więc można powiedzieć, że zarówno osiągnięcia inwestycyjne, jak i dydaktyczne oraz naukowe świadczą o tym, że uczelnia rzeczywiście ma się dobrze.