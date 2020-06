Procesja Bożego Ciała mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej przyciągnęła tłumy wiernych

– Zachęcam duszpasterzy, aby jak co roku organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału – napisał abp Marek Jędraszewski we Wskazaniach w sprawie procesji Bożego Ciała na początku czerwca.

Arcybiskup zaprosił do udziału reprezentacje wszystkich krakowskich parafii wraz ze swoimi proboszczami i rektorami kościołów, asysty procesyjne, zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, bractwa, stowarzyszenia, wspólnoty, wojsko, ludzi nauki i kultury, władze miejskie i samorządowe, szkoły katolickie oraz młodzież.

– W obliczu wciąż zagrażającej pandemii pamiętajmy o zachowaniu stosownych przepisów państwowych, które stoją na straży naszego bezpieczeństwa, zdrowia i życia – przypomniał metropolita krakowski.

W tym roku tematyka ołtarzy miała nawiązywać do hasła roku duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary”. W roku jubileuszu stulecia urodzin św. Jana Pawła II.