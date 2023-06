Proces w sprawie śmierci głodowej Rumuna w areszcie przy ul. Montelupich w Krakowie trwa już 14 lat

Czy będzie apelacja?

Teraz do końca czerwca br. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia ma czas na przygotowanie pisemnego uzasadnienie wyroku, można się spodziewać apelacji prokuratora i obrońców Piotra S.

Odmówił przyjmowania jedzenia

Sprawa dotyczy 33-letniego obywatela Rumunii, który we wrześniu 2007 r. trafił do krakowskiego aresztu jako podejrzany o kradzież dokumentów sędziemu i pieniędzy z bankomatu. W areszcie Crulic odmówił przyjmowania jedzenia i 18 stycznia 2008 r. zmarł w szpitalu na zapalenie płuc i mięśnia sercowego w wyniku wielonarządowej niewydolności organizmu spowodowanej długotrwałą głodówką.

Nie przyznali się do winy

Przed sądem stanęło troje lekarzy ze szpitala w areszcie, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków i narażenie aresztanta na niebezpieczeństwo utraty życia lub nieumyślne doprowadzenie go do śmierci: dyrektor szpitala Katarzyna L., kierowniczka ambulatorium Krystyna M. i ordynator oddziału wewnętrznego Piotr S. Lekarze nie przyznali się do winy. Uniewinniona została Krystyna M., pozostali usłyszeli wyrok w zawieszeniu - po 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Otrzymali też roczny zakaz wykonywania zawodu oraz grzywny finansowe.