Prezydent zaproponował budżet Krakowa na 2022 rok. Teraz pochylą się nad nim miejscy radni. W środę pierwsze czytanie

Projekt budżetu na 2022 rok

- Mimo ograniczenia dochodów samorządów, które wprowadza zmiana systemu podatkowego zwana Polskim Ładem, Kraków jest zdeterminowany, by utrzymać dotychczasową aktywność inwestycyjną - miasto nie zrezygnuje z kluczowych zadań w obszarze transportu, kultury, oświaty, gospodarki mieszkaniowej czy pomocy społecznej - to oficjalny komentarz magistratu do zapisów projektu budżetu.

Projekt budżetu Krakowa na 2022 rok zakłada, że dochody miasta ogółem wyniosą 6 mld 288 mln zł - to kwota niższa o 1,54 proc. od planu dochodów na rok 2021. Zmniejszenie dochodów urzędnicy miejscy tłumaczą jako konsekwencję nowych rozwiązań podatkowych ograniczających udział samorządu w podatku PIT (element tzw. Nowego Ładu), a także przekazania obsługi programu "Rodzina 500 Plus", a wraz z nią środków na wypłatę świadczeń, do ZUS.