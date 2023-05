Prezydent: "spółka Kraków 5020 wciąż działa i zarządza Centrum Kongresowym ICE". I nadal wydaje pieniądze na... drugą miejską telewizję Bartosz Dybała

Prezydent Jacek Majchrowski wydał niedawno oświadczenie w sprawie spółki Kraków 5020, której zlikwidowania chcą radni i niektórzy aktywiści. - Funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Bez zastrzeżeń zarządza Centrum Kongresowym ICE - podkreślił. Nie wspomniał jednak, że Kraków 5020 wciąż wydaje publiczne pieniądze na działalność drugiej miejskiej telewizji. Robi to zgodnie z prawem, jednak to właśnie fakt przeznaczania milionów złotych na Hello Kraków był jednym z powodów, dla których radni zaczęli domagać się likwidacji spółki. Ta, pytana o obecne koszty swojej działalności, nie podaje konkretnych kwot.