Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką w Starym Sączu. Zapalił znicz na grobie dziadków

Jest już tradycją, że we Wszystkich Świętych, lub w któryś z dni tuż przed albo wkrótce po tym święcie, prezydent RP Andrzej Duda przyjeżdża na krótko do Starego Sącza, by wstąpić na miejscowy Nowy Cmentarz i tam odwiedzić grób swych dziadków. Tegoroczna wizyta prezydenckiej pary, gdyż Andrzej Duda w grodzie św. Kingi pojawił się z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, odbyła się nie pierwszego listopada, a ostatniego października.

Na Nowym Cmentarzu prezydencka para stanęła nie tylko przy grobie przodków Prezydenta RP. Na dłużej zatrzymała się także przy grobach polskich żołnierzy poległych w czasie obydwu wojen światowych, znajdujących się na tej samej starosądeckiej nekropolii.

Ponieważ popołudniowa wizyta pary prezydenckiej w nadpopradzkim miasteczku miała miejsce w niedzielę, Andrzej Duda oraz Agata Kornhauser-Duda uczestniczyli w wieczornej mszy świętej w zabytkowym kościele trzynastowiecznego klasztory klarysek. Przy wyjściu ze świątyni rezydent RP sfotografował się ze starosądecką radną Julią Dziedzic .