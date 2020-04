Prezydent Krakowa zapowiada kolejne zmiany w komunikacji miejskiej

Przypomnijmy, że od kilku dni w godzinach 8 -12.30 i 16-19 wiele tramwajów i autobusów w ogóle nie kursuje lub pojawia się na przystankach tylko raz na godzinę.

Wprowadzone ograniczenia urzędnicy tłumaczyli m.in. koniecznością szukania oszczędności.

- Przed wprowadzeniem stanu epidemii, pojazdami komunikacji miejskiej tygodniowo podróżowało ok. 7,5 mln pasażerów. Obecnie jest ich ok. 700 tys. Do pojawienia się epidemii koronawirusa dochody z biletów na utrzymanie komunikacji wynosiły średnio 8 mln zł na tydzień, teraz jest to ok. 600 tys. zł. Przedtem, w każdym tygodniu miasto dopłacało do funkcjonowania tramwajów i autobusów ok. 4,6 mln zł w ciągu siedmiu dni, obecnie jest to ok. 6 mln zł - wyliczali urzędnicy miejscy.

I dodawali, że przy zachowaniu rozkładów jazdy z normalnego tygodnia przy obecnych dochodach z biletów, tygodniowa dopłata budżetu miasta wynosiłaby ok. 12 mln zł. - Spore ograniczenia kursów komunikacji miejskiej umożliwiają wprowadzenie koniecznych w tej sytuacji oszczędności – po ok. 2 mln zł dziennie. Pozwoli to także na lepsze funkcjonowanie transportu zbiorowego w Krakowie w następnych miesiącach - dodawali w Zarządzie Transportu Publicznego.