Prezydent Krakowa spotkał się z bohaterskim policjantem z Nowej Huty, który uratował topiącego się 14-latka

Ruszył na pomoc nastolatkowi

Funkcjonariusz z nowohuckiej komendy był wtedy po służbie, przejeżdżał z dziećmi na rowerach mostem na stopniu wodnym Dąbie. Gdy zobaczył, że do rzeki wpadł młody człowiek, nie wahał się ani chwili. Ruszył na pomoc nastolatkowi. Dziecko trafiło do szpitala.

– W imieniu swoim i krakowian gorąco Panu dziękuję za to wyjątkowe zaangażowanie. Pana bohaterska postawa jest wzorem do naśladowania dla nas wszystkich! – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Do zdarzenia doszło 11 maja. Około godziny 14:25 z mostu nad stopniem wodnym Dąbie do Wisły z wysokości kilkunastu metrów wpadł nastolatek. Zauważył to policjant z komisariatu 7 – asp. sztab. Mariusz Morawski, który był wówczas po służbie i przejeżdżał tym mostem na rowerach z dziećmi.