Prezydent Krakowa planuje podwyżkę opłat w strefie parkowania. Radni mają duże wątpliwości, czy sięgać do portfeli mieszkańców

- Mamy coraz więcej zgłoszeń mieszkańców strefy, że miejsca w niej są zajmowane przez samochody spoza Krakowa. To oznacza, że obecne stawki już nie zniechęcają do przyjazdu autem do naszego miasta. Podwyżki mają skłonić osoby spoza Krakowa do korzystania z innych środków transportu takich jak pociąg czy autobus - wyjaśnia wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.