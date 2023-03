Prezydent Krakowa o "kłamliwej nagonce". Zarazem jest za połączeniem dwóch miejskich telewizji

- Ta kwestia Nowego Miasta na Rybitwach to był plan na 700 hektarów. Część była wyłączona, to tereny kolejowe, poza działaniem planistycznym. To był fundamentalny plan tej kadencji. Radni podjęli moim zdaniem fatalną decyzję. Można było zrobić tak, że jak ktoś ma zastrzeżenia... To nie przedsiębiorcy mają uwagi. Tam było 4-6 przedsiębiorców z uwagami. Kilkaset przedsiębiorstw tam jest w ogóle. Większość była zadowolona z planu. To taka kwestia, że jak to przejdzie dzisiaj, a mam nadzieję, że nie... To wycofanie całej procedury planistycznej. My w tej kadencji wtedy do tego nie podejdziemy. To też rzutuje na studium, które jest w trakcie realizacji - odpowiadał prezydent.