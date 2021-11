Prezydent Krakowa: Nie będzie tradycyjnego Sylwestra na Rynku Głównym. Przyczyną rozpędzająca się pandemia koronawirusa

FLESZ - Polska odchodzi do węgla Jest porozumienie

- Pandemia się rozwija. Nie chcemy doprowadzić do tego, żeby na Rynku było duże zgrupowanie mieszkańców, albowiem to byłoby takim elementem właśnie przyczyniającym się do dalszego jej rozwoju. Natomiast nie wykluczam, że będą organizowane takie mini imprezy w jednostkach miejskich, kulturalnych, typu Nowohuckie Centrum Kultury czy Teatr KTO - zapowiedział w urzędowej telewizji prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.