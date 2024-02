Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski: Mamy zespół na ekstraklasę. Są problemy z płynnością wypłat, ale staramy się je rozwiązać

Co to był za mecz! Co to była za atmosfera! Kapitalne widowisko przy ul. Reymonta stworzyły zespoły Wisły Kraków i Widzewa Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski. Przy ogłuszającym dopingu blisko 27…

- Mam swoją teorię, dlaczego akurat w dniu meczu pojawił się artykuł o problemach z pensjami Wiśle. Kiedyś do tego wrócę - skomentował Jarosław Królewski. - Pokazaliśmy swoją jakość. Każdy z chłopaków na boisku pokazał jak bardzo mocno chce walczyć za Wisłę Kraków. Ostatnio wiele się mówiło, że nasi zawodnicy nie dają z siebie wszystkiego, bo nie otrzymują pensji. Teraz nie mieli dłużej wypłaty, niż wynosi nasz wskaźnik oczekiwania, a wygrali mecz. Po prostu ci ludzie chcą wygrywać, ale nie zawsze się da. Klub ma i będzie mieć problemy z płynnością finansową, ale dbamy o to, by zaległości w wypłatach dla piłkarzy nie były większe niż 1,34 pensji. Jesteśmy w kontakcie z zawodnikami. Wiemy, na co nas stać, piłkarze otrzymują pensje. Będziemy walczyć o licencję, musimy przekazać wypłaty. Będziemy walczyć o ten klub i go zbudujemy - dodał Jarosław Królewski.