Prezes MZPN Ryszard Kołtun: Mamy pieniądze, ale one nie powinny leżeć na kontach

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przyjęło w środę 18 października nowy statut. Udzieliło też absolutorium zarządowi działającemu pod kierownictwem prezesa Ryszarda Kołtuna i zaakceptowało sprawozdanie finansowe. Wynika z niego, że pomimo łącznej straty za lata 2021-2022 w wysokości 359 tysięcy złotych sytuacja finansowa stowarzyszenia jest bardzo dobra.

Delegaci zobowiązali zarząd do przygotowania nowego statutu podczas walnego zjazdu 12 czerwca 2021 roku, gdy funkcję prezesa objął Ryszard Kołtun. - To była konieczność, gdyż przez lata zaszły duże zmiany w prawie i statut stał się nieadekwatny do otaczającej nas rzeczywistości – tłumaczył wiceprezes ds. organizacyjnych MZPN Jerzy Nagawiecki, który stanął na czele komisji statutowej. Efektem półtorarocznych prac komisji było przedstawienie w sierpniu tego roku projektu nowego statutu. Zarząd MZPN po dokonaniu kilku poprawek przyjął go i rekomendował na zjazd, który odbył się w środę na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Jedyne istotne zastrzeżenia do projektu złożył Tomasz Adamczyk, członek zarządu i przewodniczący komisji dyscypliny Podokręgu Wadowice. Dotyczyły one głównie statusu Podokręgów w strukturach MZPN oraz wyboru członków zarządu – wnioskodawca uważał, że kandydatów do tego gremium powinno wskazywać walne, a nie prezes.

- Chodzi o to, byśmy przynajmniej na papierze pozostali stowarzyszeniem demokratycznym, a rola delegatów Podokręgów nie ograniczała się na zjeździe wyłącznie do zjedzenia obiadu i podniesienia ręki w stosownym momencie na zasadzie owczego pędu – argumentował Tomasz Adamczyk, po czym zwrócił się ponownie w trakcie głosowania do delegatów: - Sami likwidujemy Podokręgi, nie rozumiem tego. Z tymi wnioskami polemizował wiceprzewodniczący komisji statutowej, wiceprezes ds. prawnych MZPN Bartosz Ryt. - To de facto na prezesie spoczywa główna odpowiedzialność za kierunki działania zarządu, w związku z czym powinien on mieć możliwość dobrania sobie takich ludzi, z którymi chce rzeczywiście współpracować – wyjaśniał. Przekonywał także, iż sformułowania dotyczące roli Podokręgów w nowym statucie muszą uwzględniać ewentualne zmiany w przepisach.

- Jesteśmy uzależnieni od ustawodawstwa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie wiemy, jakie będą decyzje centrali, w związku z czym nie chcemy doprowadzać do sytuacji, w której okaże się w kolejnej kadencji, czy nawet jeszcze w tej, że będą jakieś decyzje PZPN, które będą nasz związek przymuszały do pewnych decyzji politycznych, dotyczących też powierzenia rozgrywek – mówił mecenas Bartosz Ryt. - Dzięki zawartemu postanowieniu zachowujemy cały czas aktualność statutu, natomiast wcale nie oznacza tego rodzaju zapis próby ingerencji w tę strukturę, którą mamy, bo widzimy, że ona działa i sprawdza się. Także w pracach komisji statutowej, w których uczestniczyłem, nigdy nie padały sformułowania, które miałyby prowadzić do zmiany tego stanu rzeczy. To jest bardziej kwestia organizacyjna i wpisanie Podokręgów w strukturę w taki sposób, w jaki one faktycznie funkcjonują. Do tej pory w statucie były one wymienione jako członkowie, co zgodnie z polskim porządkiem prawnym nie było poprawne i jednocześnie nie do końca odpowiadało realnej pozycji Podokręgów. W tym momencie musimy się dostosowywać i do przepisów prawa powszechnego, z którymi nie możemy dyskutować, i do przepisów PZPN, bo tu też nasze ręce są często związane.

Ostatecznie delegaci w wymaganej większości 2/3 głosów (kworum stanowiło 78 osób, wzięło udział 112) postanowili, odrzucając wszystkie zgłoszone z sali poprawki, w całości poprzeć projekt w pierwotnej postaci (81 za, 10 przeciw, przy 6 głosach wstrzymujących się). Zgodnie z nowym statutem to prezes będzie wskazywał kandydatów do zarządu, a będzie on liczył od 20 do 25 osób.

Ryszard Kołtun: Wspólnie zastanowimy się, co zrobić z nadwyżkami finansowymi

Zanim niemal jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym się) udzielono zarządowi absolutorium, dwa lata działalności związku podsumował prezes Ryszard Kołtun, a sprawozdanie finansowe przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej Jerzy Chylewski.

- W 2021 roku bilans po stronie aktywów i pasywów wykazywał sumy bilansowe w wysokości 3 miliony 8 tysięcy 367 złotych i 68 groszy, a rachunek zysków i strat wykazywał stratę w wysokości 239 tysięcy 578 złotych i 4 grosze. Natomiast sprawozdanie finansowe za 2022 rok wykazało odpowiednio 3 miliony 274 tysiące 993 złote i 43 grosze oraz 119 tysięcy 642 złote i 90 groszy – powiedział Jerzy Chylewski. Dodał, że wydane zalecenia pokontrolne zostały przez zarząd wykonane.

- Komisja rewizyjna pozytywnie ocenia pracę zarządu i pracowników MZPN za okres sprawozdawczy. Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast znaczna strata działalności związku za ostatnie dwa lata, bo wynosząca łącznie 359 tysięcy 220 złotych i 94 grosze. W poprzednich latach zgłaszaliśmy również potrzebę skutecznych działań w zakresie ściągalności należności od klubów sportowych. Zarząd podjął w tym zakresie działania, niemniej jednak na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie klubów z powodu opłat statutowych wynosiło ponad 729 tysięcy złotych. Są kluby, których zadłużenia sięgały lat 2015-2018 – stwierdził Jerzy Chylewski. Ja osobiście jestem dumny z tego, że ta strata była, bo to znaczy, że pieniądze nie leżały na koncie, tylko poszły na coś sensownego. Zawsze wydajemy na cele statutowe. Komisja rewizyjna nie zgłasza zastrzeżeń, że wydajemy na nie wiadomo co, bo staramy się rzeczywiście pomóc piłce – wyjaśniał Ryszard Kołtun.

Wcześniej ujawnił, iż sytuacja finansowa MZPN jest bardzo dobra, zwracając się do delegatów z apelem o wspólne zastanowienie się, na co wykorzystywać wypracowane środki. - Za chwilę powiem, ile mamy, żebyśmy się poczuli bezpiecznie. Zapytałem o to księgowej, bo ja mam wgląd do konta, ale nie lubię na nie wchodzić, gdyż mogę się czasem czymś tam zdenerwować. W każdym razie mamy w tym momencie za dużo pieniędzy, a konkretnie 2 miliony 100 tysięcy złotych. Co więcej, Podokręgi też mają swoje środki na zadania statutowe. Nie przeliczyłem, ile ich teraz jest, przeliczymy to na koniec roku, ale wydaje mi się, że mamy tam drugie tyle, więc panowie prezesi gratuluję, bo to świadczy o waszej gospodarności - zwrócił się do delegatów prezes MZPN. - Natomiast chciałbym, żebyśmy w ciągu najbliższych miesięcy wspólnie się zastanowili, jak te środki zagospodarować, bo nie chodzi o to, żeby pieniądze leżały przez lata na kontach, tylko żeby je efektywnie inwestować w rozwój piłki. Oczywiście zawsze trzeba mieć jakieś finanse dla bezpieczeństwa, bo różnie może być. Ale obiecuję, że wspólnie zastanowimy się, co zrobić z nadwyżkami. Niektórzy prezesi już te środki przeznaczają, a to na zakup laptopów, a to na zakup piłek, na organizację turniejów. To wszystko jest OK, natomiast sądzę, że dobrze by było działać wspólnie.

Wybitni w Małopolsce

Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia delegaci przyjęli przez aklamację uchwałę o nadaniu Ewie Gajewskiej, Pawłowi Cieślickiemu, Antoniemu Gawronkowi, Zbigniewowi Koźmińskiemu i Markowi Motyce tytułów Członka Honorowego MZPN.

Prezes Ryszard Kołtun przedstawił też propozycję powołania w naszym regionie Klubu Wybitnego Reprezentanta. - W okręgach piłkarskich funkcjonuje on tylko na Śląsku. W Małopolsce, mając tak wspaniałą historię i tylu medalistów mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, też mamy pełne prawo tego dokonać – argumentował. - Na pierwszym posiedzeniu po walnym zostanie powołany zarząd, który określi zasady nadawania statusu członka Klubu Wybitnego Reprezentanta.

