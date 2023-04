Prezes Cracovii Janusz Filipiak: Z Zielińskim mamy dobrą komunikację, a Rohaczek zostaje

Jakby drużyna do końca grała tak jak z Radomiakiem, to jest światełko w tunelu. Podobał mi się ostatni nasz mecz.

Naprawdę? Zostało sześć meczów do końca rozgrywek ekstraklasy, a Cracovia traci aż dziewięć punktów do czwartej w tabeli Pogoni Szczecin. Wierzy pan w powodzenie misji „puchary”?

Jest pan optymistą, co do przedłużenia umowy przez bramkarza „Pasów”?

To jest pytanie do Karola Niemczyckiego, my na pewno go chcemy.

A jak wygląda sprawa Kamila Pestki?

Zobaczymy… Powiem otwarcie, menedżer Bolek, to jest zły menedżer, który robi dużo krzywdy w polskim futbolu. Organizuje zawodnikom dodatkowe treningi poza klubem, to są przeciążenia i na skutek tych przeciążeń wielu jego zawodników ma zerwane więzadła, jest chyba ze sześciu zawodników Bolka z zerwanymi więzadłami w różnych klubach. Nie jest problemem Pestka, problemem jest jego menedżer.

A Jewhen Konoplanka zostanie na dłużej?

Zobaczymy, ma sześć meczów, by coś pokazać, zobaczymy, jak się zmobilizuje.

A Michal Siplak?

Co do Siplaka, to nie jestem optymistą. Miał grać z Wieczystą, powiedział, że nie będzie grał, ma uraz, co chwilę ma uraz...