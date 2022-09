Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!

Zamek Królewski na Wawelu, Akademia Sztuk Pięknych, Komenda Miejska Policji, Polskie Radio Kraków, Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Energylandia oraz prof. Andrzej Witold Nowak – oto laureaci drugiej edycji prestiżowych nagród Narodowego Banku Polskiego. Okazałe Grossi Cracovienses wręczono 9 września w niezwykłej scenerii Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP przy ulicy Basztowej, mając za świadków kwiat małopolskiego biznesu.

Grossi Cracovienses od Narodowego Banku Polskiego

Adam Wojnar - Dokonując wyboru laureatów zwracaliśmy uwagę na zaufanie jakim się cieszą, ale też zaangażowanie w rozwój społeczności i otwartość na drugiego człowieka oraz wkład w rozwój edukacji, kultury, a także naszego dziedzictwa – podkreśliła Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie. Krakowski Salon Ekonomiczny NBP przy ulicy Basztowej, w którym 9 września odbyła się uroczysta gala, to miejsce tak niezwykłe, jak niezwykłą rolę pełni krakowski Oddział Okręgowy NBP w stolicy Małopolski. Tu spotykają się ekonomiści z przedsiębiorcami, ludzie kultury z naukowcami, a artyści ze światem biznesu. Choć został otwarty ledwie dwa lata temu – przez prof. Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego – to już pięknie wpisał się w pejzaż Krakowa, nie tylko ten biznesowy.

Jego celem jest – jak zaznacza NBP – edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej, propagowanie historii polskiej bankowości na przestrzeni wieków, a tym samym tożsamości rodzimej gospodarki. Okazuje się jednak, że jest to miejsce nie tylko świetnej prezentacji historii polskiego pieniądza, niezwykła przestrzeń wystawiennicza, ale również miejsce otwartej dyskusji, a przede wszystkim raźno bijące serce przedsiębiorczego Krakowa i Małopolski. Wspomnieć w tym miejscu wypada, że gościnne progi Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP – od chwili otwarcia - odwiedziło już ponad sto tysięcy zwiedzających. To bowiem także niezwykłe miejsce na turystycznej mapie stolicy Małopolski. - Cieszę się, że Krakowski Salon Ekonomiczny zdążył się już wpisać w jakże dostojny klimat królewskiego miasta, doskonale wypełniając swoją funkcję. Jesteście Państwo częścią tego sukcesu – zwróciła się do zgromadzonych Katarzyna Basiak-Gała.

Grossi Cracoviense - w kształcie wieńca wawrzynu

Adam Wojnar Skąd jednak pomysł by tak prestiżową nagrodę Narodowego Banku Polskiego nazwać groszami, monetami dzisiaj niezbyt okazałymi?

- Nazwa nawiązuje do grosza krakowskiego Kazimierza Wielkiego i jednocześnie jego niezwykle istotnej reformy systemu polskiego mennictwa. Moneta była wzorowana na groszu praskim, a powstała około 1360 roku. Grosz ważył 3,27 g i stanowił ekwiwalent 16 małych denarów – wyjaśnia NBP. I można dodać, że w średniowieczu był to pieniądz bardzo ważny. Świadczy o tym choćby jej nazwa – Grossus, czyli po łacinie gruby. Na monecie - w dwóch otokach - widnieją napisy: KAZIMIRVS PRIMVS / DEI GRACIA REX POLONIE. Na stronie odwrotnej widnieje Orzeł Biały w koronie. Otacza go napis: GROSSI CRACOVIENSES. Określono emitenta – Kazimierz Pierwszy z Bożej łaski król Polski oraz nominał – grosze krakowskie. Zwraca uwagę liczba mnoga, nie chodzi bowiem o konkretną monetę, ale o przynależność do krakowskiego systemu pieniężnego. - Kazimierz Wielki słynął z tego, że podążał za maksymą jeden władca, jedno królestwo, jedna moneta, dlatego priorytetem jego polityki była reforma monetarna, która miała zjednoczyć państwo – zaznacza NBP. I właśnie dlatego grosz krakowski stał się inspiracją nagrody i statuetki wręczanej laureatom Grossi Cracovienses.

Nagroda ma jeszcze jedno piękne krakowskie odniesienie, także związane z bankowością. Otóż wykonana jest w kształcie wieńca utworzonego z liści wawrzynu, często zwanego również laurem. Krakowscy bankowcy wskazują, że to bezpośrednie zapożyczenie ozdobnego motywu architektonicznego z bramy wejściowej do siedziby banku od strony ul. Basztowej. Jest to płaskorzeźba przedstawiająca wieniec ze splecionych liści wawrzynu, przepasany złotą wstęgą. I można jeszcze wspomnieć, że wieńce z wawrzynu już w czasach starożytnych wręczano zwycięzcom. Nic więc dziwnego, że uchodzi za symbol sukcesu.

W siedzibie Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie imponujące Grosze Krakowskie wręczali Paweł Mucha, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, a także gość honorowy spotkania z małopolskimi przedsiębiorcami oraz gospodarz Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, dyrektor Katarzyna Basiak-Gała.

Oto uzasadnienia wyboru laureatów drugiej edycji Grossi Cracovienses:

Kategoria: Instytucja Kultury

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

Adam Wojnar Zamek Królewski na Wawelu wraz ze wzgórzem należy do miejsc o największym znaczeniu dla tożsamości i dziedzictwa narodowego Polski. Statuetka Grossi Cracovienses jest nagrodą za szczególny wkład w rozwój kultury i edukacji historycznej Polaków, krzewienie wartości patriotycznych, za nowe spojrzenie na Wzgórze Wawelskie oraz za bieżącą i wielopłaszczyznową współpracę z Krakowskim Salonem Ekonomicznym NBP w zakresie edukacji i upowszechniania historii Polski. Potwierdzeniem sukcesu wawelskich ekspozycji jest niebywała frekwencja: ponad 100 tysięcy osób zwiedziło wystawę arrasów królewskich w 2021 roku. Dało to wystawie miejsce w finale plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2021.

Kategoria: Instytucja publiczna

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Adam Wojnar Nagroda Grossi Cracovienses trafia do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie za jej wkład w bieżącą współpracę z Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego oraz za wspieranie programów prewencyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Komenda Miejska Policji angażuje się także w wydarzenia edukacyjne prowadzone przez Krakowski Salon Ekonomiczny NBP, a funkcjonariusze uczestniczą w dniach otwartych, piknikach edukacyjnych, dzieląc się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem.

Kategoria: Edukacja

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Adam Wojnar Statuetką Grossi Cracovienses honorujemy Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jedną z najstarszych i najbardziej znanych uczelni artystycznych w Polsce, za szczególny wkład w rozwój polskiej sztuki, nauki oraz kultury artystycznej, za bieżącą współpracę z Narodowym Bankiem Polskim przy organizacji wystaw w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP oraz innych znaczących wydarzeń promujących i popularyzujących polską sztukę i wartości kultury w społeczeństwie. Otwarcie Akademii na kontakty międzynarodowe oraz elastyczność autorskich programów poszczególnych pracowni na wszystkich wydziałach czyni z krakowskiej ASP uczelnię nowoczesną, odważnie i z sukcesem podchodzącą do wyzwań i wymogów współczesności.

Kategoria: Instytucja

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (Paulini)

Adam Wojnar Paulini przybyli do Krakowa w 1472 roku z zadaniem opieki nad sanktuarium św. Stanisława na Skałce. Nagroda Grossi Cracovienses jest formą podziękowania dla zakonu za szczególny wkład w duchowy i kulturalny rozwój Krakowa oraz kultywowanie tradycji, wiary i wartości patriotycznych w narodzie polskim, zwłaszcza w trudnym okresie zaborów, okupacji i komunizmu. Statuetka trafia do rąk przeora zakonu w 550. rocznicę przybycia zakonników na Skałkę. Wszyscy wiemy, że krypta bazyliki jest panteonem najwybitniejszych Polaków. Obok Jana Długosza spoczywają tam wybitni artyści, malarze, poeci i historycy, m.in. Józef Ignacy Kraszewski, Henryk Siemiradzki, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Karol Szymanowski, Ludwik Solski, Adam Asnyk i Czesław Miłosz.

Kategoria: Media

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków

Adam Wojnar Radio Kraków jest jedną z największych rozgłośni lokalnych w kraju. Nagroda Grossi Cracovienses trafia doń za szczególny wkład w popularyzację działalności emisyjnej banknotów i monet kolekcjonerskich, upamiętniających ważne historyczne rocznice i postaci, promocję edukacyjnej roli Narodowego Banku Polskiego, w tym Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, a przede wszystkim za wybitnie rzetelne, profesjonalne i ciekawe informowanie o wydarzeniach, konferencjach i sesjach naukowych, jak również promowanie Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP jako miejsca, w którym można poznać historię polskiego pieniądza.

Kategoria: Stowarzyszenie

Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie

Adam Wojnar Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie jest jedną z najstarszych organizacji strzeleckich związanych z obronnością miasta. Członkiem honorowym krakowskiego bractwa był Jan Paweł II, wśród braci honorowych znajdują się m.in. prezydent USA George W. Bush, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także prof. Adam Glapiński, prezes NBP. Nagroda Grossi Cracovienses trafia do braci za szczególny wkład w kulturalny rozwój Krakowa i podtrzymywanie wielowiekowych tradycji cechowych, kształtowanie wartości patriotycznych w społeczeństwie oraz współpracę z Oddziałem Okręgowym NBP w Krakowie, której efektem jest uświetnianie wydarzeń, wystaw i konferencji organizowanych w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP.

Kategoria: Przedsiębiorstwo

Energylandia

Adam Wojnar Nagroda Grossi Cracovienses trafia do spółki z polskim kapitałem, która stworzyła największy, cieszący się gigantyczną popularnością, rodzinny Park Rozrywki w kraju, czym w wybitnym stopniu przyczyniła się do rozwoju gminy Zator, powiatu oświęcimskiego i całego województwa małopolskiego. Działalność Energylandii doprowadziła do ożywienia gospodarczego i aktywizacji zawodowej lokalnej społeczności. Udowodniła przy tym, że możliwy jest sukces całkowicie polskiej firmy na konkurencyjnym rynku europejskich parków rozrywki. Zatorski park stał się atrakcją w skali całego kraju, o czym świadczy rosnąca frekwencja - sięgająca w roku 2021 - 1,9 mln osób. Energylandia jest przy tym firmą silnie zaangażowaną społecznie, znaną z organizacji licznych konkursów i akcji charytatywnych.

Kategoria: Wybitna osobowość

Prof. dr hab. Andrzej Witold Nowak

Adam Wojnar Profesor Andrzej Witold Nowak, autor monumentalnych Dziejów Polski, kawaler Orderu Orła Białego, jest nie tylko wielce cenionym, ale też wręcz uwielbianym przez liczne grono czytelników, historykiem, sowietologiem i znawcą stosunków polsko-rosyjskich. Kieruje Zakładem Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN oraz Zakładem Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XIX i XX wieku. Nagroda Grossi Cracovienses jest formą podziękowania dla profesora – za umacnianie potencjału polskiej i europejskiej wiedzy historycznej, opartego na rzetelnych badaniach naukowych, za odwagę i konsekwencję w głoszeniu historycznej prawdy oraz za propagowanie wartości patriotycznych w społeczeństwie.

A oto pierwsi laureaci honorowych nagród Narodowego Banku Polskiego - Grossi Cracovienses 2021:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

firma SMAY,

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań,

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,

Polska Press Oddział w Krakowie,

nasz redakcyjny kolega śp. Janusz Michalczak.

Przedsiębiorcy - przyjaciele NBP

Adam Wojnar I nie był to ostatni akcent tego finansowo-biznesowego spotkania. – Chcemy Państwu podziękować za udział w tradycyjnych badaniach ankietowych – tak do zgromadzonych przy ul. Basztowej małopolskich przedsiębiorców zwróciła się Katarzyna Basiak-Gała. - Jesteście przyjaciółmi Narodowego Banku Polskiego.

Doroczne spotkanie środowisk gospodarczych w krakowskiej siedzibie NBP, było również okazją do podziękowania przedstawicielom firm za współpracę przy realizacji badań ekonomicznych prowadzonych przez NBP. - W ciągu ostatniego roku krakowski Oddział NBP otrzymał kilkadziesiąt tysięcy sprawozdań od około tysiąca podmiotów. W imieniu Narodowego Banku Polskiego, ale też wszystkich tych, którzy mogą korzystać z tych danych, w tym dziennikarzy ekonomicznych, jak ja, z serca Państwu dziękuję – dodał Zbigniew Bartuś, prowadzący doroczne spotkanie, a także wzięty dziennikarz ekonomiczny "Dziennika Polskiego". Badania prowadzone przez zespół ds. analiz rynku nieruchomości Narodowego Banku Polskiego obejmowały zarówno rynek mieszkaniowy, jak i rynek nieruchomości komercyjnych. Wspomnieć też wypada, że Kraków i Małopolska należą do krajowej czołówki regionów, co podkreślił Paweł Mucha, z których analitycy Narodowego Banku Polskiego pozyskują bezcenne dane. – Jeszcze raz Państwu za to serdecznie dziękuję – dodała dyrektor Katarzyna Basiak-Gała.

Za zasługi dla bankowości

Adam Wojnar Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński przyznał również odznaki honorowe „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej". Wyróżnieni nimi zostali pracownicy Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie: Jan Dyduła, Jan Gosztyła, Katarzyna Kordaszewska, Andrzej Rząsa, Barbara Serafin, Halina Szklarczyk oraz Lesław Wilczak.

Śpiewające spotkanie biznesu z kulturą

Adam Wojnar Ostatnim akcentem niezwykłego spotkania w krakowskiej siedzibie NBP, był koncert Andrzeja Sikorowskiego - lidera grupy Pod Budą - któremu towarzyszył Jarosław Meus, świetny gitarzysta. Gdy tylko wybrzmiały pierwsze nuty w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP od razu zrobiło się mniej ekonomicznie, a bardziej kulturalnie. Okazało się też, że świat biznesu zna nie tylko „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa”, „Ale to już było i nie wróci więcej”, ale także „Balladę o ciotce Matyldzie”…

Oto lista małopolskich firm wyróżnionych za współpracę przy tworzeniu raportów i analiz Narodowego Banku Polskiego

Alventa spółka akcyjna

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wadowicach

ABIS

Air Tours Club

Akopol

Aktim

AR Carton Kraków

ARGE Paliwa

ARGO-HYTOS Polska

Arrow ECS

ASCOMP SA

ASTOR

Biuro Handlu Zagranicznego AMTRADE Jacek Migacz

BOLTECH

Brown Brothers Harriman (Poland)

BUDOPOL

BUDREM 5

Capita (Polska)

COMARCH SA

CONSULTRONIX SA

Croda Poland

Deweloper Nokturn

DK-DEVELOPMENT

Dorado

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SA

Elektromontaż Kraków SA

Emmerson-Lumico

Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG

FAKRO

FCA

Galus nieruchomości

GD&K GROUP

GEOPARTNER

Greek Trade

Grupa Arkada Inwestycje

Grupa Maspex

HEXAGON METROLOGY

HOFMANN NATURSTEINWERKE POLEN GmbH

Hotel Rondo Kraków

HURRA COMMUNICATIONS

IMI International

INF Orion Inwestycje

INSTAL Kraków SA

Instal-G. Firma remontowo - instalacyjna

Interkadra

Jacobs Engineering

JAN POL INCOMING TOUR OPERATOR

KNEST

Kopalnia Wapienia Czatkowice

KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU

Krakchemia SA

Krakowskie Biuro Inwestycyjne

KRATY MOSTOSTAL KRAKÓW

KUŹNIA SUŁKOWICE

Kuźnica Nieruchomości

LIGWAN

Lilia - Zakład Pogrzebowy

Lokia

Lokum Deweloper SA

Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie

Meblodom Plus Nieruchomości

MEGAPOLIS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice

Mikoś-Budownictwo

Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze GLINIK

NEODOM

Nieruchomości Mila Paweł Ryszka

NORDKALK

Nova Capital

NOWATECH

Obiekt nieruchomości

Omeko Papier

ORLEN OIL

Parasoft Polska

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum SA

Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie SA

PONAR Wadowice SA

PPHU WIGO

Primetals Technologies Poland

Proins SA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE WAR NO

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini S i J Cechini

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH MPEC

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przybylski

PW GALIA

Slovnaft - Polska

Smay

Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik

Spółdzielnia Mieszkaniowa INWEST

Spółdzielnia Mieszkaniowa Naftobudowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski Nowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Krakus

Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Pogodnej Jesieni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Krowodrza

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Spółdzielnia Mieszkaniowa Widok

Stalprodukt SA

Staromiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa

STECYKL

Stylhut Plus

SZWAGROPOL S.J. TADEUSZ SZEWCZYK, JERZY PARA

TAURON SPRZEDAŻ

TBS BUDREM

TELE-FONIKA Kable SA

Thermoplast Permanent Development SA

Trasa Łagiewnicka

Uni Estates

VanKing Celkar Group

VESUVIUS POLAND

Vienna House Easy Cracow RE

Villa Verde

Vito-Med

VOXEL

VRG SA

Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy

Walstead Central Europe

WIKAR Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe

Wiz Estates

WL Finanse

WOODWARD POLAND

WX Office Development

Zakład Farmaceutyczny AMARA

Zakład Przerobu Złomu ZŁOMEX SA

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK

Zakład Systemów Komputerowych ZSK

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków SA

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA

ZUE

ArtDent Gabinet stomatologiczno – protetyczny

Biuro Nieruchomości Arka-Dom

INTER CAR NOWAK

NEW MEN GROUP Zakład Pracy Chronionej

Biuro Nieruchomości Drążkiewicz

ABH INVESTMENTS

AAT RenKar

Palladio Development

Westa Investments SA

Epol Holding

Expres-Konkurent

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Krakowie

Centrum Nieruchomości KONT

Toyota i Lexus Romanowski Kraków

