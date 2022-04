Premiera opery "Wanda" na Play Kraków w kwietniu. Co poza tym zobaczymy na internetowej platformie?

„Kraków należy do kobiet” to cykl poświęcony wybitnym kobietom, których kariera rozpoczęła się w Krakowie. Dzisiaj ich nazwiska znane są w całej Polsce, a nierzadko i poza granicami kraju. Bohaterką pierwszego odcinka kolejnej serii programu będzie Dominika Bednarczyk. O drodze do sukcesu opowie zarówno ona sama, jak również jej bliscy: rodzina, przyjaciele, współpracownicy.

Również w kwietniu premiera pierwszej opery Joanny Wnuk-Nazarowej. „Wanda” do słów misterium Cypriana Kamila Norwida powstała w 200. rocznicę urodzin poety. Dzieło jest próbą niezwykłej syntezy elementów legend dotyczących pradziejów miasta Krakowa, twórczości Norwida i kulturowych kontekstów epoki romantyzmu. Wybór czasu i miejsca realizacji prawykonania dzieła nie były przypadkowe. To właśnie na Zamku Królewskim na Wawelu i jego przedpolu rozgrywa się akcja misterium Norwida.