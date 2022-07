Premiera nowej piosenki Kayah - "Odnaleźć siebie". Zrealizowany do niej teledysk powstał na Wawelu

Nowy singiel Kayah jest balladą opowiadającą o niełatwej relacji, zagubieniu w związku i wyjściu z niego. Autorką tekstu jest sama piosenkarka, a muzykę skomponował duet Catz 'N Dogz - znani na całym świecie polscy producenci klubowej muzyki elektronicznej.

Teledysk do "Odnaleźć siebie" powstał w przestrzeniach Zamku Królewskiego na Wawelu. To muzeum wyszło z inicjatywą i zaprosiło artystkę, by zrealizowała swój projekt właśnie u nich w ramach akcji „Wawel jest Wasz”. Pierwszym efektem tej współpracy były video live sesje, w ramach których utalentowani młodzi artyści z wytwórni Kayax wystąpili w zabytkowych przestrzeniach krakowskiej rezydencji królewskiej. Premiera teledysku "Odnaleźć siebie" jest zwieńczeniem muzycznej odsłony akcji.