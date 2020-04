Prawo jazdy, limity prędkości i pierwszeństwo na drogach – jakie zmiany czekają kierowców w lipcu? Podsumowujemy

Zakaz wchodzenia do lasu ogranicza naszą wolność?

Zakaz wchodzenia do lasu to jedno z obostrzeń wprowadzonych przez rząd, które wywołało gorącą dyskusję. Polacy podkreślają, że to dla nich ogromny cios, którego zasadności nie rozumieją. Głos w sprawie zabrał nawet Rzecznik Praw Obywatelskich - zakazy wchodzenia do lasu i parków ...