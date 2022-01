Prawie 2,5 tys. więcej akcji straży pożarnej w Małopolsce. Co się dzieje? Piotr Rąpalski

Strażacy z Małopolski podsumowali rok 2021, trudny rok, gdzie pracy mieli o wiele więcej. Powodzie, pożary, wypadki. Koronawirus nie zatrzymał tych zdarzeń, gdzie pomoc strażaków była konieczna. Małopolscy strażacy w 2021 roku wyjeżdżali do zdarzeń 50 002 razy, w tym do 7 284 pożarów, 38 424 miejscowych zagrożeń oraz do 4 294 alarmów fałszywych. W porównaniu do 2020 roku strażacy w województwie małopolskim odnotowali wzrost liczby interwencji o 2 403. W 2020 r. odnotowano 47 599 zdarzeń, w tym 9 811 pożarów, 33 926 miejscowych zagrożeń oraz 3 862 alarmów fałszywych.