Prasówka z kwietnia 2023. Sprawdź, co działo się w Krakowie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Gdzie na spacer w Krakowie? Oto 10 najlepszych miejsc na spacer po mieście ”?

Przegląd kwietnia 2023 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie na spacer w Krakowie? Oto 10 najlepszych miejsc na spacer po mieście Wiosenny weekend to idealna okazja, by wybrać się na spacer - z rodziną, drugą połówką czy paczką przyjaciół. Piękna pogoda i ciepłe wieczory z pewnością sprzyjają miłośnikom spacerów. Oto 10 najlepszych miejsc na spacer po Krakowie. 📢 10 nietypowych turystycznych destynacji w Małopolsce. Tu warto wybrać się na majówkę! 1.05.23 Zobacz nasze zestawienie TOP 10 nietypowych destynacji, które warto wybrać w Małopolsce na majówkę 2023! Odkrywanie najpiękniejszych zakątków Małopolski to ogromny przywilej, o którym często zapominamy. Propozycje, które znajdziecie w naszym przeglądzie są skierowane do osób, które nie przepadają za tłumami. Podczas, gdy wszyscy będą spacerować po Tatrach, czy tłoczyć na się deptaku w Krynicy, wy możecie wybrać miejsca, które są zdecydowanie mniej popularne, ale wcale nie mniej warte zobaczenia!

📢 Restauracje z Małopolski w setce najlepszych w Polsce. Tu gotują najlepiej! Sprawdź ranking "Poland 100 Best Restaurants" [1.05] Kto lubi dobrze zjeść, będzie miał w czym wybierać. Właśnie opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W pierwszej setce jest aż 32 restauracji z Małopolski. Najlepsza w całej Polsce jest z kolei restauracja z Zakopanego. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego, a jest w czym wybierać!

Prasówka maj Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wulkany w Małopolsce? To nie żart! Kraina śpiących wulkanów jest na wyciągnięcie ręki. Mofety na majówkę 30/04/2023 Wulkany w Małopolsce? To fakt! Jeden z najpiękniejszych zamków naszego regionu stoi na stożku wulkanicznym. Małopolska może pochwalić się także wulkanicznym uzdrowiskiem, to tutaj możliwy jest też... zjazd na nartach z wulkanu. Śladów po działalności wulkanów nie brakuje w Małopolsce. To w naszym regionie istnieje wciąż aktywna forma wulkaniczna – mofety.

📢 Oto NOWE grzechy, z których należy się spowiadać. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że istnieją! [lista 30/04/2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi. 📢 Na szczycie najwyższego budynku w Krakowie powstanie restauracja z tarasem. Przebudują również plac przed Unity Tower 2,5 roku temu otwarto Unity Tower, najwyższy budynek w Krakowie, w który po latach oczekiwań zamienił się dawny "szkieletor". Do dziś nie ma jednak możliwości podziwiania panoramy miasta ze szczytu wieżowca. Jest jednak szansa na to, że uda się to zmienić niebawem. Na dwóch najwyższych piętrach ma powstać restauracja z tarasem widokowym. Plan jest taki, aby jeszcze tego lata było można korzystać z nowego placu przed ponad 100-metrowym obiektem - granitowe płyty w dużej części mają tam zastąpić wyspy zieleni.

📢 Majówka 2023 w Krakowie. Oto najciekawsze wydarzenia w długi weekend majowy od 28 kwietnia do 3 maja! Wraz z nadejściem majówki, nieubłaganie zbliża się czas matur. Na szczęście, Kraków wychodzi naprzeciw potrzebom maturzystów, którzy w ostatnich dniach przed egzaminami będą mieli szansę się zrelaksować, a nawet nieco... zaszaleć. Prezentujemy zestawienie najatrakcyjniejszych wydarzeń w Krakowie. Zobacz, co robić w majówkę! 📢 Wielki hit na majówkę! Brama w Gorce zostanie otwarta już w niedzielę 30 kwietnia. Tak wygląda najnowsza atrakcja na Podtatrzu Po kilku latach budowy w końcu otwarta zostanie najnowsza atrakcja Podtatrza - centrum przyrodniczo-edukacyjne "Brama w Gorce". - Otwieramy się w najbliższą niedzielę 30 kwietnia. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia - mówi Marcin Kolasa, prezes spółki, która zbudowała nową atrakcję.

📢 Mężczyzna z gęsią, kaczką i psem przechadza się ulicami Krakowa. Nietypowi turyści wywołują sensację i szeroki uśmiech W tramwaju, kawiarni, na bulwarach wiślanych, na ulicy - ostatnio krakowianie w kilku miejscach mogli zobaczyć coś nietypowego. Mężczyznę, który spaceruje z psem, gęsią i kaczką. Zwierzęta wyglądają na szczęśliwe, a ich opiekun jest bardzo miły i towarzyski. Okazuje się, że podróżuje w pewnym konkretnym celu.

📢 Nowy ranking liceów w Krakowie. Oto TOP 15 krakowskich szkół średnich. V LO bezkonkurencyjne w całej Polsce Krakowskie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego jest najlepszym ogólniakiem w Polsce. Tak wynika z najnowszego rankingu liceów, który przygotował portal WaszaEdukacja.pl. Twórcy zestawienia wzięli pod uwagę: wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy uczniów w olimpiadach, a także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów podczas nauki w danej szkole średniej. W rankingu uwzględniono 1869 liceów z całego kraju, zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. 📢 Dwór w Modlnicy zachwyca w wiosennej scenerii. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś.

📢 Spacery na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend.

📢 Kraków. Park Bednarskiego otwarty hucznie. Zabawa na pikniku W wyremontowanym parku Bednarskiego odbył się Piknik Retro. Tak kończy się burzliwa historia przebudowy tego miejsca, w której mieszkańcy ostro sprzeciwili się wizji urzędników zmian w parku, a następnie w drodze negocjacji wypracowali taki zakres inwestycji jaki chcieli. W końcu park ma służyć właśnie im. 📢 Pogrzeb 29-letniego Mariusza Sierakowskiego. Były piłkarz Hutnika pochowany na cmentarzu Batowickim Rodzina, przyjaciele i znajomi, w tym wielu z piłkarskiego środowiska, pożegnali w środę 26 kwietnia na cmentarzu Batowickim Mariusza Sierakowskiego. Były zawodnik Hutnika i kilku innych klubów zmarł tragicznie, w wieku zaledwie 29 lat.

📢 Stadion Wisły Kraków otrzyma "drugą skórę". Coraz bliżej zakończenia przebudowy obiektu. Nowe zdjęcia Firma Eiffage Polska Budownictwo prowadzi intensywne prace, które mają przygotować Stadion im. Henryka Reymana w Krakowie do nadchodzących Igrzysk Europejskich 2023. Pod koniec maja stadion ma być w pełni gotowy, by ponownie powitać kibiców. Teraz przed budowniczymi najważniejszym zadaniem będzie zamontowanie kompletnej elewacji szklanej – tzw. „drugiej skóry”, czyli finalnego wykończenia konstrukcji żelbetowej obiektu. 📢 Odkrycie w centrum Krakowa. W wykopach pod sieć ciepłowniczą znaleziono potężne mury Bramy Szewskiej Na pozostałości Bramy Szewskiej, a dokładniej jej tzw. szyi natrafiono podczas prac związanych z przyłączaniem Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Brama Szewska była niegdyś jedną z głównych bram wiodących do Krakowa i częścią fortyfikacji miejskich.

📢 Rekordowe wygrane w historii Lotto w Małopolsce. Szczęśliwców, którzy trafili "szóstki" coraz więcej. Zobaczcie miejsca i wysokość wygranych Co kilka tygodni kolejna kumulacja rozbudza wyobraźnię wielu tych, którzy także liczą na swój szczęśliwy traf. Takich w Małopolsce jest już wielu i to z bardziej okazałymi wygranymi. Największa pula rozbita została w Skrzyszowie pod Tarnowem i do dzisiaj jest to rekord w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć.

📢 Remont Parku Bednarskiego wywołał w Krakowie wielkie emocje i kontrowersje. Jaki jest efekt końcowy? Zajrzeliśmy tam tuż przed otwarciem Po sporach urzędników z mieszkańcami Krakowa o zakres przebudowy parku, po długiej inwestycji, w końcu, Park Bednarskiego zostanie otwarty w nowej odsłonie. Nowe atrakcje, wyremontowane alejki, zadbana zieleń. W czwartek, 27 kwietnia w wyremontowanym parku Bednarskiego odbędzie się Piknik Retro. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 przy wejściu od ul. Parkowej. Następnego dnia, w piątek, 28 kwietnia, o godz. 18.00 odbędzie się spacer po Podgórzu – szlakiem Wojciecha Bednarskiego oraz spektakl plenerowy dla dzieci. Na naszych zdjęciach zobaczcie jak zmieniło się to miejsce.

📢 Poszukiwani świadkowie śmiertelnego wypadku motocyklisty w Krakowie. Do tragedii doszło na ul. Sosnowieckiej Do wypadku o którym mowa doszło 14 września 2021 roku tuż przed godziną 8.00. Miał on miejsce na ulicy Sosnowieckiej, przy parkingu obok sklepu IKEA od strony galerii Bronowice. Narzeczona motocyklisty, który zginął na skutek tego wypadku poszukuje świadków, którzy widzieli to zdarzenie, szczególnie dwóch kierowców, których pojazdy są widoczne na zdjęciu. Ważne są wszystkie informacje, nawet te które mogą się wydawać mało istotne. 📢 Można zarobić nawet 20 tysięcy złotych! Sprawdź oferty bardzo dobrze płatnej pracy w Krakowie i okolicach 23.04.2023 Dobrze płatna praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba przeglądać wielu różnych portali ogłoszeniowych, żeby na coś trafić. Wystarczy sprawdzić oferty, publikowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Można tam znaleźć prawdziwe perełki, z zarobkami po kilkanaście, a nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach można tyle zarobić i jakie wymagania mają pracodawcy? Zobacz najlepsze oferty pracy w Krakowie i okolicy.

