Prasówka z Krakowa 9.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zmniejszenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej z 800 do 300 metrów kwadratowych, mniejsza liczba podestów drewnianych, stołów piknikowych i huśtawek - to stanowisko jakie przedstawił mieszkańcom w czasie kolejnego spotkania dot. zabudowy nad Rudawą wiceprezydent Jerzy Muzyk. Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że o kompromisie nie ma w tym wypadku mowy, a radni zapowiadają pomysł utworzenia w tym miejscu użytku ekologicznego.

W poniedziałek 8 maja ok. godz. 15.20 doszło do śmiertelnego wypadku na autostradowej obwodnicy Krakowa, między węzłami Kraków Południe i Kraków Skawina. Wstępnie ustalono że kierowca pojazdu dostawczego wjechał w naczepę ciężarówki, która stała w korku.

Matura to przede wszystkim sprawdzian wiedzy i umiejętności, ale też szczególne wydarzenie w życiu młodego człowieka. Na egzaminy niektórzy przynoszą - zgodnie z przesądami maturalnymi - przedmioty, które mają im przynieść szczęście. Maturzyści wyróżniają się też teraz na ulicach i w tramwajach strojem "na galowo". Zajrzeliśmy do krakowskich liceów, by przekonać się, jak ubierają się zdający egzaminy. Z ciekawostek - wypatrzyliśmy niejedną absolwentkę ogólniaka pod krawatem!

Matura 2023. W poniedziałek 8 maja o godzinie 9:00 uczniowie zmierzyli się z obowiązkową maturą z matematyki na poziomie podstawowym. Jak sobie poradzili? Absolwenci krakowskiego technikum przekazują, że na egzaminie pojawiły się wszystkie działy matematyki – wszystkiego po trochę. - Natomiast w porównaniu do poprzednich lat zadania były skonstruowane w taki nieoczywisty sposób. Polecenia czasami były nie do końca jasne i trzeba było się nagłówkować, co to jest dokładnie za dział i wymyślić na to rozwiązanie. Zobacz arkusze CKE z zadaniami i odpowiedzi.