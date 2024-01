Prasówka z Krakowa 9.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Remont ul. Kościuszki: od soboty nowa organizacja ruchu na Salwatorze. Zamknięte skrzyżowanie”?

Prasówka Kraków 9.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Remont ul. Kościuszki: od soboty nowa organizacja ruchu na Salwatorze. Zamknięte skrzyżowanie Od najbliższej soboty, 13 stycznia, zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu na Salwatorze. Tego dnia zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Tadeusza Kościuszki, Księcia Józefa i Królowej Jadwigi. Są to kolejne zmiany i utrudnienia związane z trwającymi pracami na ulicach Zwierzynieckiej i Tadeusza Kościuszki.

📢 Kraków wobec fali mrozów. Ostrzeżenie meteorologiczne i apel o wrażliwość. W Małopolsce temperatura spadnie nawet do - 24 stopni Temperaturę minimalną od minus 19 do minus 16 st. Celsjusza, a lokalnie nawet -24 stopnie ma przynieść Małopolsce najbliższa doba - od godziny 19.30 w poniedziałek do wtorkowego wieczoru. Ostrzeżenie synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące silnego mrozu obowiązuje w Krakowie od poniedziałkowych godzin wieczornych aż do środy (10 stycznia) do godziny 10. W związku ze zbliżającą się do Krakowa falą mrozu krakowski magistrat apeluje o wrażliwość i reagowanie na sytuacje, gdy potrzebna jest pomoc.

📢 Tłumy w schronisku dla zwierząt w Krakowie. Ponad 130 psów znalazło dom, część z nich - już na stałe Aż 135 psów przygarnęli mieszkańcy Krakowa na czas srogich mrozów. Wydawanie zwierząt ze schroniska przy ul. Rybnej rozpoczęto w czwartek 4 stycznia. Już cztery dni później domy tymczasowe znalazło tak dużo psiaków, że krakowska akcja „Mrozy” została zawieszona. Jednocześnie pojawiał się apel o tego typu pomoc dla innych schronisk dla zwierząt w regionie.

Prasówka 9.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa Koalicji 15 Października. Są prowadzone rozmowy Podczas sobotniego (6 stycznia) spotkania działaczy PSL w Tarnowie, lider tego ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz, zaapelował, by w dużych miastach Koalicja 15 Października wystawiała wspólnych kandydatów na prezydentów. Trwają rozmowy w tej sprawie. Niedługo okaże się, czy zostanie wybrany jeden przedstawiciel do walki o prezydencki fotel w Krakowie.

📢 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej: na dwa tygodnie zamkną wjazd w ul. Jarzębiny Od piątku, 12 stycznia, na około dwa tygodnie czasowo zamknięty będzie wjazd i wyjazd z ul. Jarzębiny od strony ul. Kocmyrzowskiej – informuje firma Gülermak, wykonawca rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej. 📢 Postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów z Andrychowa przedłużone. Nadal nie ma wyników sekcji zwłok zmarłej 14-latki Postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów z komisariatu policji w Andrychowie zostało przedłużone do 1 marca. Chodzi o sprawę zaginięcia 14-letniej dziewczynki z Andrychowa, która nie została odnaleziona na czas i zmarła. Poszukiwania nastolatki były prowadzone opieszale. Nadal trwa też śledztwo Prokuratury Okręgowej w Krakowie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Natalii. Prokuratura ciągle nie otrzymała kluczowego dokumentu w tej sprawie - wyników sekcji zwłok. 📢 Kraków. Na Wawelu odbył się niezwykły bal. Spełniło się marzenie 3-letniej Róży Były tiulowe - iście królewskie - suknie, tańce i wielki tort z kremem. Tak spełniło się marzenie 3-letniej Róży, podopiecznej Fundacji Mam Marzenie, o tym, by zostać księżniczką i zatańczyć na prawdziwym balu. Marzenie dziewczynki spełnił Zamek Królewski na Wawelu, a nowi poddani donoszą, że tego dnia księżniczka Róża była niezwykle dzielna.

📢 Kraków. Partia Razem krytycznie o programie mieszkaniowym nowego rządu. "Nie podniesiemy ręki za kolejną hybrydą programu" “Posłanki i posłowie partii Razem nie podniosą ręki za programem, który markuje rozwiązywanie kryzysu mieszkaniowego, a w rzeczywistości go pogłębi”. Tak stanowczo o programie nowego rządu kredyt 0 proc. wypowiadała się w Krakowie posłanka Daria Gosek-Popiołek i lokalne polityczki Razem - Ewa Owerczuk i Aleksandra Owca.

📢 Mateusz Rutkowski nie żyje, jest nieoficjalna przyczyna śmierci. Środowisko skoków narciarskich pogrążone w smutku Nagła śmierć Mateusza Rutkowskiego, byłego mistrza świata juniorów w skokach narciarskich, poruszyła sportowe środowisko. Zmarł w niedzielę (7 stycznia 2024) w wieku 37 lat. Są nieoficjalne informacje o przyczynie śmieci. 📢 Incydent w cukierni pokazał, że brakuje nam... toalet w centrum Krakowa Nasz Czytelnik barwnie opisał historię z cukierni, w której jest stałym klientem. Oburzył się na to, że kazano mu tam zapłacić za toaletę. Poprosiliśmy prowadzących cukiernie o wyjaśnienia w tej sprawie i dostaliśmy niemal równie obszerną odpowiedź z sugestią, że może problem nie leży na linii klient-cukiernia, ale na liczbie dostępnych toalet miejskich w centrum Krakowa tak licznie odwiedzanym przez turystów. Bo choć w całym mieście mamy ich sporo, to jednak w zatłoczonym centrum stosunkowo niewiele...

📢 Kraków otwiera wielki parking park&ride na Górce Narodowej. W planach są kolejne W ramach prowadzonej od początku grudnia ubiegłego roku akcji "Po pierwsze komunikacja!" wspólne z ekspertami, samorządowcami i mieszkańcami zastanawiamy się nad rozwiązaniami mającymi poprawić transport w Krakowie. Jednym ze sposobów na zmniejszenie korków na drogach jest zachęcanie do przesiadania się z samochodów do tramwajów i autobusów. W naszym mieście od lat problemem jest brak odpowiedniej liczby parkingów. 12 stycznia ma zostać oddany duży obiekt typu park&ride na Górce Narodowej. W planach są kolejne takie obiekty. 📢 Posprzątaliście dziś już swoje biurko? Jeśli nie, to najpierw zobaczcie te MEMY! Dziś obchodzony jest Dzień Sprzątania Biurka. Jeśli teraz patrzycie na swoje biurko i myślicie "fakt, warto byłoby posprzątać, ale chęci brak", to najpierw zobaczcie MEMY o sprzątaniu. Rozśmieszą Was i dodadzą energii do działania. A samo sprzątanie stanie się przyjemniejsze. Zobaczycie, że nie jesteście sami!

📢 To był zaułek strachu na Kazimierzu. Tak zmieniło się to miejsce! Okolice starego wiaduktu nad ul. Miodową przez wielu było nazywane zaułkiem strachu na Kazimierzu. W ramach wielkiej kolejowej inwestycji - wartej miliard złotych dobudowy dodatkowych torów w Krakowie - miejsce to również przeszło metamorfozę. Zobaczcie! 📢 Gigantyczne zatory na A4 w Krakowie. Nawet 10 kilometrów! Początek tygodnia, zima, trudne warunki. I jest efekt. Drogowcy informują o gigantycznych zatorach na autostradzie A4. Tworzą się one w różnych miejscach, korki dochodzą nawet do 10 kilometrów. 📢 Gdzie tanio zjeść w Krakowie? Oto restauracje, w których za obiad zapłacisz do 30 zł Kraków to miasto obfitujące w kulinarną różnorodność - od tradycyjnych polskich potraw po egzotyczne dania. Choć wizyta w restauracji zazwyczaj kojarzy się ze sporymi wydatkami, w Krakowie można delektować się pysznymi posiłkami, nie nadszarpując przy tym portfela. Przejdź do galerii i poznaj TOP 10 restauracji, w których za smaczne i pożywne obiady nie zapłacisz więcej niż 30 zł.

📢 Złote Globy 2024 rozdane. Oto lista tegorocznych zwycięzców gala wręczenia Złotych Globów odbyła się w nocy 7 stycznia w Beverly Hilton Hotel w Kalifornii. Największym tegorocznym zwycięzcą okazał się opowiadający historię twórcy bomby atomowej film „Oppenheimer”, który był nominowany w ośmiu kategoriach, w tym za najlepszy film dramatyczny oraz serial "Sukcesja" produkcji HBO. 📢 Kraków. Chcą postawić dwa bloki na zielonej działce na Dębnikach. W miejscu dawnego przedszkola Wniosek do urzędu miasta w sprawie budowy dwóch nowych bloków na Dębnikach, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, już wpłynął, w trybie słynnego "lex deweloper". To może pozwolić inwestorom ominąć fakt, że teren ten od lat był przeznaczany na działalność edukacyjną (stoi tam budynek dawnego przedszkola). Jak twierdzi radny Łukasz Gibała, mieszkańcy chcieliby, aby powstała tam nowa szkoła i sprzeciwia się zamierzeniom dewelopera.

📢 Wielka zmiana na północy Krakowa. Pętla na Górce Narodowej już w pełni otwarta! Tak wygląda w środku Pierwsi pasażerowie korzystają już z nowego dworca przesiadkowego Górka Narodowa P+R. Związane są z tym zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Otwarcie pętli to finał wielkiej inwestycji budowy przedłużenia linii tramwajowej do Górki Narodowej z Krowodrzy Górki, co wiązało się też z pojawieniem się nowych dróg i przebudową skrzyżowania na ulicy Opolskiej. 📢 Mroźna noc i trudne warunki na drogach. Wypadki na A4 i nowej trasie S7. A prognoza pogody nie rozpieszcza A4 w kierunku Krakowa - doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Służby pracują na miejscu zdarzenia, możliwe utrudnienia w ruchu drogowym. Z kolei na trasie S7, nowy odcinek Szczepanowice-Widoma (8km w kierunku Krakowa) doszło do podobnego wypadku. Jest ślisko, pada śnieg, warunki do jazdy są złe.

📢 Kibice Cracovii musieli przełknąć gorzką pigułkę w meczu z GKS Katowice. Zdjęcia Mecz Comarch Cracovii z GKS Katowice przyciągnął na trybuny lodowiska "Pasów" publiczność. W końcu krakowianie wygrali ostatnie mecze (dwa w tym roku, dwa w poprzednim), a ich rywalem był mistrz Polski. Podczas meczu z Katowicami fani jednak srodze się zawiedli, bo ich ulubieńcy nie byli w stanie dotrzymać kroku rywalom.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.