Prasówka z Krakowa 7.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Kraków 7.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tramwaj zamiast sań. W Krakowie Święty Mikołaj wybrał nietypowy dla siebie środek transportu. Taka atrakcja tylko raz w roku! Wyruszył w podróż po Krakowie z Nowej Huty. Święty Mikołaj postanowił w tym roku wsiąść do specjalnego świątecznego tramwaju i obdarowywać w nim słodyczami każde napotkane dziecko. Mikołajkowa wycieczka po stolicy Małopolski rozpoczęła się o godz. 17.30 na przystanku Bardosa i później skierowała się w kierunku centrum. Nie tylko na twarzach dzieciaków, ale również i starszych pojawiał się uśmiech na widok starszego pana z brodą. To jednak nie wszystko! Wcześniej prezenty prosto z Urzędu Miasta Krakowa odebrało 148 Mikołajów, by następnie trafiły one do chorych dzieci przebywających w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

📢 Kraków. Samorząd studentów UJ zaprosił na jogę z psami. I wywołał burzę w internecie "Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i wciąż śledzę w mediach społecznościowych stronę samorządu studentów UJ. Wczoraj na oficjalnym profilu Samorządu na portalu Facebook pojawiło się ogłoszenie o organizowanych zajęciach "doggy yogi", które (choć popularne w mediach społecznościowych) zdają się wzbudzać ogromne kontrowersje w środowisku joginów oraz obrońców praw zwierząt, którzy podnoszą, że wykorzystanie w ten sposób szczeniaków nosi znamiona znęcania się nad zwierzętami" - napisała do nas Czytelniczka. Faktycznie, pod zaproszeniem na FB wylała się fala krytyki...

📢 MPK Kraków kupi nowe tramwaje. Czym będą jeździli krakowianie? Są szczegóły Krakowskie MPK jeszcze w tym miesiącu ogłosi przetarg na dostawę nowych tramwajów. Przewoźnik chce zamówić do 90 sztuk niskopodłogowych wagonów, w tym o długości ponad 30 m (zarówno jednokierunkowe jak i dwukierunkowe, typu Lajkonik) oraz wagonów o długości ponad 40 m (typu Krakowiak).

📢 Budżet Krakowa 2024: Cuda, czary i tryb awaryjny. Dług rośnie i brakuje pieniędzy na inwestycje. Pomogłyby środki z KPO W środę, 6 grudnia, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przedstawił podczas sesji miejskim radnym projekt budżetu na 2024 rok. Na realizację samych tylko wydatków bieżących zaplanowano w nim 7,5 mld zł. W magistracie przekonują, że pozwoli to, mimo wysokich cen energii, inflacji i presji płacowej, utrzymać infrastrukturę i usługi dla mieszkańców na wysokim poziomie. Brakuje jednak pieniędzy na wiele nowych inwestycji. Radni podzielili się uwagami, nie brakowało krytycznych głosów na temat planu przyszłorocznych wydatków.

📢 Kontrowersje wokół planów krakowskiego IPN rozbudowy nowej siedziby. Instytut odpowiada na zarzuty Prace w budynku dawnego aresztu przy ul. Czarnieckiego w Krakowie powoli dobiegają końca i latem 2024r. powinny już zostać odebrane. Tymczasem krakowski IPN snuje plany o kolejnej inwestycji, chociaż jak wyjaśnia, nie nowej, a planowanej od 5 lat i połączonej z już toczącym się remontem. Ramię w ramię przy budynku aresztu ma powstać kolejny budynek, który dwoma korytarzami zostanie połączony z wyremontowanym aresztem. Planowana i kosztowna inwestycja, na którą aktualnie rozpisano przetarg, spotkała się ze sprzeciwem posłów PO i mieszkańców Podgórza. W środę 6 grudnia przedstawiciele krakowskiego oddziału IPN zwołali konferencję prasową podczas, której opowiadali o szczegółach toczącej się i planowanej budowy. 📢 Na radę miasta wraca temat Składu Solnego. Artyści nie chcą przeprowadzki na Wesołą 6 grudnia na sesję rady miasta wraca temat wydzielenia z Krakowskiego Biura Festiwalowego nowej jednostki, która ma zająć się tworzeniem Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. Nowa instytucja ma powstać na Zabłociu, obejmując m.in. Skład Solny. Artyści, którzy mają tam pracownie, mieliby przenieść się na Wesołą. Miasto uważa, że artyści są zachwyceni nowy miejscem, artyści zaprzeczają. W mroźny poranek tuż przed sesją powitali radnych happeningiem, apelując o odroczenie głosowania nad wydzieleniem nowej jednostki kultury Centrum Literatury i Języka Planeta Lem do czasu przeprowadzenia rzetelnej eksperckiej debaty.

📢 Linia tramwajowa na Górkę Narodową bije rekordy. Niedługo zostanie zakończona budowa pętli z parkingiem Uruchomiona we wrześniu linia tramwajowa z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową bije rekordy popularności. Coraz bliżej zakończenia jest budowa końcowej pętli, przy której powstaje też przystanek park&ride.

📢 Pożar domu pod Krakowem. Ogień wybuchł wczesnym rankiem. Wezwano pięć jednostek straży pożarnych Pożar w domu jednorodzinnym w Woli Radziszowskiej w gminie Skawina wybuchł w środę, 6 grudnia 2023 roku. Było jeszcze całkiem ciemno, tuż przed godz. 5 rano, gdy jednostki strażackie zostały zaalarmowane do ratowania tego budynku przy ul. Lipki. Na miejsce wezwano pięć jednostek straży pożarnych. Ze względu na duże skupisko samochodów pożarniczych i akcję ratowniczą ulica została zamknięta. 📢 Kraków. Mikołaj z morsami na Zakrzówku. Jak oni tak mogą się taplać? W Mikołajki Mikołaj odwiedził Zakrzówek i morsujących w tamtejszych basenach śmiałków. Aż się zimno robi od samego patrzenia. Kąpielisko na Zakrzówku oczywiście jest zamknięte i ratowników nie ma, ale dla morsów Zarząd Zieleni Miejskiej je udostępnia. Spacerować po parku i pomostach też można.

📢 Wracają pociągi do Zakopanego. Sprawdziliśmy ceny i czas przejazdu. Zaskoczenie? Już od 22 grudnia wrócą bezpośrednie, całoroczne połączenia kolejowe z Krakowa do Zakopanego (przez lata ograniczone ze względu na modernizację torów). Postanowiliśmy więc sprawdzić ile kosztować będą bilety na przejazd tą popularną trasą i ile będzie trwała podróż. I czy obecne, nowoczesne pociągi dojadą pod Tatry szybciej niż... słynna Luxtorpeda w 1936 roku. I tu dla wielu będzie zaskoczenie. 📢 Bardzo zły stan powietrza w Krakowie! Obowiązuje II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Lepiej dzisiaj nie wychodzić! Uwaga! Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że przez cały dzisiejszy dzień 6 grudnia, aż do północy w Krakowie obowiązuje drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza! Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM 10. Unikajmy długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni!

📢 Na wózku inwalidzkim przez śnieg i zaspy. Tak, w Krakowie. List Czytelnika "Może z Państwa pomocą uda się ruszyć tę sprawę, czyli ogromne hałdy śniegu na chodnikach, o parkingu już nie wspominając. Te zdjęcia były zrobione we wtorek popołudniu, czyli cztery dni po opadach śniegu i na godzinę 17.30 nic się nie zmieniło" - napisał do nas pan Paweł. A na zdjęciach widzimy jak na wózku inwalidzkim próbuje pokonać zasypane śniegiem krakowskie chodniki. Chodzi o osiedle przy ul. Magnolii. Prosimy urzędników o interwencje. 📢 Mroźne dni w Krakowie. Wieczorową porą na ulice miasta wyjeżdża streetbus. Osoby w kryzysie bezdomności mogą się w nim ogrzać i zjeść Zima, mocne opady śniegu, bardzo niska temperatura zarówno w trakcie dnia jak i w nocy, to wyjątkowo trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności. Jak co roku, późnym wieczorem na ulice Krakowa wyjeżdża streetbus, w którym osoby potrzebujące mogą się ogrzać, ale także skorzystać z posiłku i ciepłego napoju. Streetbus kursuje od 1 grudnia przez 7 dni w tygodniu do końca marca 2024 roku.

📢 Kraków w nowym przetargu oferuje lokale użytkowe i garaże do wynajęcia. Na liście prawie 80 pozycji Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie szuka chętnych, by wynająć lokale użytkowe w lokalizacjach rozsianych po całym mieście. 14 grudnia odbędzie się przetarg na ich najem. Wykaz lokali do "wzięcia" liczy prawie 80 pozycji. Można wybierać między pomieszczeniami na parterze, piwnicami czy miejscami postojowymi w garażu. Przetarg jest okazją do znalezienia lokalu na swoją działalność zarówno nieopodal Wawelu, jak i w Podgórzu czy w Nowej Hucie.

📢 Wisła, Cracovia, Wieczysta i inne. Herby małopolskich klubów piłkarskich według sztucznej inteligencji Sztuczna inteligencja zyskuje coraz większą popularność jako pomoc w tworzeniu treści. AI może tworzyć treści, ale też obrazy na podstawie danych. Sprawdziliśmy, jak wyobraża sobie herby małopolskich klubów piłkarskich. Wybraliśmy ekipy z naszego regionu i poprosiliśmy AI o wygenerowanie obrazów. Trzeba przyznać, że poradziła sobie z tym całkiem nieźle.

📢 Zaprojektował tunel do skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi i otrzymał prestiżową nagrodę Przemysław Gawęda z pracowni Archigeum z tytułem Architect of The Year Awards 2023 za dwa projekty. The Architecture Community przyznało nagrodę Polakowi w dwóch kategoriach: Nagroda za projekt “Wielofunkcyjnego Stadionu Biathlonowego na Kubalonce” w kategorii „Architekt roku 2023” oraz nagroda za projekt „Inteligentny tunel na rozbiegu skoczni narciarskiej Wielka Krokiew w kategorii „Obiekt sportowy i rekreacyjny roku 2023”. A jak wiemy skocznia ta znajduje się na naszym terenie, w Zakopanem. Gratulujemy! Czy projekt tunelu doczeka się realizacji? 📢 Trasa turystyczna Nietoperzowy Szlak z nowymi pętlami. Raj dla uprawiających nordic walking, spacerowiczów i biegaczy Miłośnicy chodzenia z kijkami mimo śniegu i zimna ruszyli na rajd nowymi trasami Nietoperzowego Szlaku Nordic Walking. To trasa wytyczona na styku trzech gmin: Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia i Zabierzów. Jest ofertą nie tylko dla uprawiających nordic walking, ale dla każdego, kto chce spacerować po Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie. Pierwsza pętla tego szlaku została wytyczona i oznakowana w ubiegłym roku. Teraz otwarto kolejne dwa odcinki, nowe pętle tego malowniczego szlaku, który ma łącznie około 20 km.

📢 Jeden z tych trenerów obejmie Wisłę Kraków? Oto najmocniejsi kandydaci do posady przy Reymonta Wisła Kraków ma duży problem. Nie dość, że obecnie zajmuje w I lidze piłkarskiej miejsce poza strefą barażową, to jeszcze musi szybko znaleźć trenera, który podjąłby się wprowadzenia w tym sezonie drużyny do ekstraklasy. Na razie zespół prowadzi Mariusz Jop, ale w tle toczą się intensywne rozmowy z kandydatami do objęcia posady opuszczonej przez Radosława Sobolewskiego. Kto obejmie drużynę "Białej Gwiazdy" od nowego roku? Oto najpoważniejsi kandydaci, spośród których zostanie dokonany wybór. Sprawdź, który z nich spełnia odpowiednie warunki. Lista jest ułożona alfabetycznie. Czytaj poniżej, albo jeśli wolisz przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Głośna premiera w Krakowie. "Joga" Emmanuela Carrère na scenie Starego Teatru. Na scenie plejada gwiazd Czy droga duchowa jest czymś, co pozwala radzić sobie z kryzysem psychicznym, czy wzmacnia? Głośna „Joga” Emmanuel Carrère trafiła na afisz Starego Teatru w Krakowie. Na scenie plejada gwiazd.

📢 Ciężarówka i dwa auta osobowe wpadły w poślizg pod Krakowem. Blokują drogi krajowe i lokalne. Wypadki, stłuczki, kolizje Samochód ciężarowy wpadł w poślizg na zjeździe z drogi krajowej na autostradę A4 w Modlnicy. We wtorek, 5 grudnia pojazd zablokował zjazd z krajówki nr 94 na S52 w kierunku autostrady A4. Jak informuje portal Patrol 998-Małopolska kierowca ciągnika siodłowego z naczepą stracił panowanie nad pojazdem padł w poślizg i zjechał z drogi. Samochody wypadały z drogi w gminie Zielonki i Iwanowice, a w gminie Zabierzów w Szczyglicach doszło do zderzenia dwóch pojazdów.

