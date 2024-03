Prasówka z Krakowa 7.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Strategia rozwoju Krakowa z metrem, parkami i dzielnicowymi centrami. Potrzebne są miliardy złotych”?

Prasówka Kraków 7.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Strategia rozwoju Krakowa z metrem, parkami i dzielnicowymi centrami. Potrzebne są miliardy złotych Kraków już za sześć lat może wyglądać inaczej, a za 26 lat ma to być zupełnie inne miasto, nowoczesne, z dwoma liniami metra, nowymi trasami tramwajowymi, centrami dzielnicowymi, wieżowcami i parkami. Z założeniami strategii rozwoju dla stolicy Małopolski w środę (6 marca) zapoznali się miejscy radni. Mieli sporo uwag.

📢 Plan otwarcia przyklasztornych ogrodów w Krakowie - Partia Razem proponuje zwiększenie przestrzeni zielonych dla mieszkańców miasta Partia Razem postuluje otwarcie przyklasztornych ogrodów dla mieszkańców Krakowa. Kandydatki do Rady Miasta, startujące z list Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców, Aleksandra Lewicka i Aleksandra Owca, wskazują, że te ogrody mogą zwiększyć przestrzeń zieloną w mieście, odpowiadając na potrzeby mieszkańców.

📢 Po wielu latach wreszcie są pieniądze na remont Muzeum Nowej Huty Muzeum Nowej Huty mieszczące się w dawnym kinie Światowid od lat prosi się o remont, ale dotąd pieniądze wystarczały jedynie na kosmetyczne prace, ale to się zmieni. Nowohucka placówka dostała 76 mln zł z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Przed muzeum remont, rozbudowa i stworzenie wystawy stałej, a wszystko to w ciągu najbliższych czterech lat.

Prasówka 7.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Nowy hotel powstaje w centrum miasta. Wcisnął się między kamienice Grupa hotelowa Accor podpisała kolejną umowę o zarządzanie ze swoim największym partnerem w Polsce – grupą AccorInvest, właścicielem Orbis S.A. Dzięki niej już na wiosnę 2025 roku w samym sercu Krakowa gości powita nowy hotel wkraczającej nad Wisłę marki TRIBE. Obiekt budowany jest przy ul. Worcella między stojącymi tam kamienicami.

📢 Inżynierskie Targi Pracy w Krakowie przyciągnęły wielu zainteresowanych. Firmy oferowały studentom pracę, staż i praktyki Jeszcze trwają Inżynierskie Targi Pracy zorganizowane przez Stowarzyszenie BEST AGH Kraków! W środę, 6 marca w godz. 10-16 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przedstawiciele dziesiątek firm przygotowali swoje stanowiska oferując zatrudnienie i możliwość odbycia stażu i praktyk studentom. Wydarzenie kolejny raz cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 📢 Koniec z dowożeniem w Krakowie dzieci autami do szkół? Są rekomendacje Na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta przedstawiono rekomendacje w zakresie oświatowym dotyczące strategii rozwoju Krakowa. Jedną z poruszanych spraw było powszechne zjawisko dowożenia dzieci i młodzieży do szkół przez rodziców prywatnymi samochodami. Szczególnie widoczne jest to w centrum Krakowa, gdzie jest dużo placówek edukacyjnych, ulice są wąskie i w godzinach odwożenia i odbierania dzieci tworzą się korki.

📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów. 📢 Gdzie są zawrotki i wiceprezydent Krakowa? Radni na tropie afery drogowej w urzędzie Jednym z punktów sesji Rady Miasta Krakowa (6 marca) była informacja prezydenta Krakowa w sprawie działalności Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczącej tzw. zawrotek drogowych przy ul. Lublańskiej i ul. Opolskiej. Radni dopytywali się, dlaczego ważna dla poprawy ruchu infrastruktura nie powstała mimo podpisanych umów z deweloperem. Urzędnicy wyjaśniali, że były to prace dodatkowe, których ostatecznie nie udało się wyegzekwować.

📢 Jedenastu lekarzy z Krakowa wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i najbardziej zasłużonych dla systemu ochrony zdrowia Stolica Małopolski może być naprawdę dumna! Aż jedenastu lekarzy i naukowców z Krakowa znalazło się na listach rankingu Stu, który co roku wyróżnia najbardziej wpływowe osoby w polskiej medycynie i medyków zasłużonych dla systemu ochrony zdrowia. 📢 Miss Województwa Małopolskiego 2024. Oto 78 pięknych kobiet, które marzą, by na głowę założyć koronę najpiękniejszej. Zobacz zdjęcia Te 78 pięknych dziewczyn marzy o koronie Miss Województwa Małopolskiego w 2024 roku. Przeszły wstępne eliminacje i zakwalifikowały się do półfinału. Która z nich dostanie kolejną szansę - na udział w finale? Przekonamy się już niebawem, bo 9 marca. Kolejna ważna data to 12 maja - wtedy odbędzie się finał konkursu Miss Woj. Małopolskiego. Potem już prosta droga dla jednej z nich do założenia korony Polskiej Miss.

📢 Duże zmiany na ul. Lublańskiej w Krakowie. Urzędnicy zapowiadają "W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców, miasto przygotowuje się do wykonania remontu ul. Lublańskiej. Prace zaplanowano na kwiecień i maj. W ich ramach mocno wyeksploatowany odcinek ul. Lublańskiej, w rejonie al. 29 Listopada zyska nową nawierzchnię" - informują urzędnicy miejscy. Ale to nie koniec. 📢 Abp Marek Jędraszewski o legalizacji aborcji i ograniczeniu lekcji religii w szkole. "Ten problem będzie wracał" – Wielkie i skomplikowane sprawy, które wymagają wielkiej wrażliwości i bardzo mądrego spojrzenia – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie rozpoczęcia posiedzenia dyrektorów wydziałów duszpasterstwa w Łagiewnikach. Metropolita krakowski wskazał na aktualne wyzwania duszpasterstwa w Polsce – postulaty polityczne dotyczące legalizacji aborcji i ograniczenia lekcji religii w szkole.

📢 Niezwykłe wydarzenie w Krakowie. W kinie Kijów spotkano się z okazji 30-lecia premiery "Listy Schindlera" 2 marca 1994 roku, w kinie Kijów odbyła się uroczysta premiera "Listy Schindlera" z udziałem reżysera filmu Stevena Spielberga. Z okazji mijającego w tym roku 30-lecia premiery w tym samym kinie Kijów odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział aktorzy, statyści i osoby zaangażowane w powstanie filmu.

📢 Konflikt w krakowskim VIII LO. Rada pedagogiczna oczekuje odwołania dyrektorki. Obawiają się jej powrotu do pracy i... męża Rada Pedagogiczna VIII Liceum Ogólnokształcącego z ul. Grzegórzeckiej w Krakowie podjęła uchwałę w sprawie wniosku o odwołanie dyrektorki szkoły, wśród przyczyn wymieniając m.in. uchybienia, powierzanie spraw szkolnych mężowi, doprowadzenie do utraty płynności prac związanych z budową hali sportowej. We wtorek (5 marca) nauczyciele i rodzice uczniów z VIII LO przyszli do urzędu na posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta, aby opowiedzieć o obawach związanych z powrotem dyrektorki do szkoły. Prezydent Krakowa nie widzi dostatecznych okoliczności do jej odwołania. Dyrektorka przekonuje, że działała dla dobra szkoły, a wszelkie kierowane wobec niej oskarżenia uważa za "niepoważne". 📢 Kraków. Budowa linii tramwaju do Mistrzejowic i przebudowa Lublańskiej. Wróci zawrotka "Analizując zakres prac remontowych na ul. Lublańskiej, pozytywnie oceniliśmy podnoszony przez mieszkańców postulat – przywrócenie tymczasowej zawrotki pod estakadą im. gen. Tadeusza Rozwadowskiego, przy skrzyżowaniu z al. 29 Listopada. Jej montaż zostanie zlecony, będzie realizowany w ciągu najbliższych dni. Zawrotka usprawni ruch m.in. w kierunku Nowej Huty" - informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Natomiast już planuje remont Lublańskiej.

📢 Muzeum "Wheels & Heels" otwiera się w Krakowie w sercu Kazimierza. Resorówki i lalki Barbie razem w wielkiej kolekcji Byliśmy z aparatem na przedpremierowym otwarciu muzeum "Wheels & Heels", które powstało przy ul. Kupa 6, w sercu krakowskiego Kazimierza. Po spektakularnym sukcesie muzeum "Bricks & Figs", dedykowanego klockom LEGO, właściciele Konrad i Wojtek, prezentują swoje nowe dzieło. "Wheels & Heels" to wyjątkowe miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a tradycja z innowacją, oferujące ponad 10 000 eksponatów – od klasycznych porcelanowych lalek, przez wyjątkowe lalki BarbieTM, po unikalne modele samochodów LLedo, Matchbox, oraz kolekcjonerskie perełki Hot Wheels. 📢 Kolejny rok bez kładki rowerowej nad rzeką Białuchą. Kluczowa inwestycja utknęła na etapie przygotowań Rowerzyści jadący przez Kraków wzdłuż Wisły mocno narzekają na brak wygodnej przeprawy w rejonie ujścia rzeki Białuchy. Budowę tam rowerowej kładki miasto zapowiada od lat i choć sami urzędnicy nazywają projektowane przedsięwzięcie - jedną z kluczowych inwestycji rowerowych, wszystko wskazuje na to, że do zapewnienia ciągłości Wiślanej Trasy Rowerowej w tym rejonie droga jest jeszcze bardzo długa.

📢 Dietetyczny kabanos, słodycze bez cukru. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otwiera najnowocześniejsze Centrum Badań nad żywnością przyszłości Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otworzył we wtorek 5 marca Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. To centrum badawcze z najnowocześniejszą w Polsce południowej infrastrukturą będzie prowadzić innowacyjne badania nad żywnością i metodami jej wytwarzania 📢 Wielka awaria Facebooka i Messengera. Nie można było zalogować się do mediów społecznościowych. Problem już rozwiązany? Wtorkowe popołudnie przyniosło użytkownikom mediów społecznościowych przykrą niespodziankę. Użytkownicy Messengera i Facebooka skarżyli się, że nie mogli wysyłać, ani odczytywać wiadomości na popularnym portalu społecznościowym. Wygasła im bowiem sesja. Jak długo potrwa awaria Messengera i Facebooka? Wszystko wskazuje na to, problem został już u większości użytkowników rozwiązany. Ponownie można się zalogować i korzystać ze swoich kont.

📢 I ty możesz mieć autograf wieszcza narodowego! Cena wywoławcza dzieł z podpisem Adama Mickiewicza zwala z nóg Na każdej karcie tytułowej odręczny podpis: "A. Mickiewicz" oraz owalna pieczątka tuszowa Poety z inicjałami "A. M." Ten zbiór Dzieł Moliera zawiera 9 autografów Adama Mickiewicza. Taki rarytas można nabyć w sobotę podczas aukcji krakowskiego antykwariatu "Wójtowicz". Minimalna cena to 54 tys. zł. Dostępne będą też inne dzieła z kolekcji rodziny Wydawcy Adama Mickiewicza. Aukcja odbędzie się na platformie Onebid.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.