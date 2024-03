Prasówka z Krakowa 6.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Muzeum "Wheels & Heels" otwiera się w Krakowie w sercu Kazimierza. Resorówki i lalki Barbie razem w wielkiej kolekcji”?

Prasówka Kraków 6.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Muzeum "Wheels & Heels" otwiera się w Krakowie w sercu Kazimierza. Resorówki i lalki Barbie razem w wielkiej kolekcji Byliśmy z aparatem na przedpremierowym otwarciu muzeum "Wheels & Heels", które powstało przy ul. Kupa 6, w sercu krakowskiego Kazimierza. Po spektakularnym sukcesie muzeum "Bricks & Figs", dedykowanego klockom LEGO, właściciele Konrad i Wojtek, prezentują swoje nowe dzieło. "Wheels & Heels" to wyjątkowe miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a tradycja z innowacją, oferujące ponad 10 000 eksponatów – od klasycznych porcelanowych lalek, przez wyjątkowe lalki BarbieTM, po unikalne modele samochodów LLedo, Matchbox, oraz kolekcjonerskie perełki Hot Wheels.

📢 Dietetyczny kabanos, słodycze bez cukru. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otwiera najnowocześniejsze Centrum Badań nad żywnością przyszłości Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otworzył we wtorek 5 marca Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. To centrum badawcze z najnowocześniejszą w Polsce południowej infrastrukturą będzie prowadzić innowacyjne badania nad żywnością i metodami jej wytwarzania

📢 Wielka awaria Facebooka i Messengera. Nie można było zalogować się do mediów społecznościowych. Problem już rozwiązany? Wtorkowe popołudnie przyniosło użytkownikom mediów społecznościowych przykrą niespodziankę. Użytkownicy Messengera i Facebooka skarżyli się, że nie mogli wysyłać, ani odczytywać wiadomości na popularnym portalu społecznościowym. Wygasła im bowiem sesja. Jak długo potrwa awaria Messengera i Facebooka? Wszystko wskazuje na to, problem został już u większości użytkowników rozwiązany. Ponownie można się zalogować i korzystać ze swoich kont.

Prasówka 6.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zmarł wybitny krakowski lekarz. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie żegna dr. Jerzego Jarosza. Podano datę pogrzebu Życie i zdrowie pacjentów cenił bardziej niż swoje własne. W piątek, 1 marca odszedł ceniony anestezjolog - doktor nauk medycznych Jerzy Jarosz z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Był nazywany "wujkiem wszystkich dzieci", całe swoje życie poświęcił bez reszty dzieciom, które leczył z oddaniem i miłością. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się modlitwą różańcową 6 marca, w środę, o godz. 12.30 w Bazylice Krzyża Świętego w Mogile. Msza św. żałobna zostanie odprawiona o godz. 13.00, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny w Mogile.

📢 Kawiarnia Bunkra Sztuki jeszcze nie została otwarta, a już budzi ogromne emocje "Kit i kicz", "wiata przystankowa", "jak wiata z najtańszej oferty przetargu na modernizację wiejskiego dworca PKS" to określenia padające w kontekście pawilonu kawiarni w Bunkrze Sztuki. Jeszcze nie została otwarta, a już budzi ogromne emocje mieszkańców, którzy z niecierpliwością czekali na powrót kultowego miejsca spotkań towarzyskich. Architekci wyjaśniają, że ulubione miejsce spotkań mieszkańców jest dopiero w fazie budowy, ostateczny efekt ma być lekką i przeszkloną konstrukcją. 📢 Minister sprawiedliwości odwołuje ze stanowisk krakowskich sędziów. Powód? "Układ personalnych powiązań" Minister sprawiedliwości wszczął procedurę odwołania prezesów Sądu Okręgowego w Krakowie oraz właściwych dla jego obszaru 12 sądów rejonowych. Ze stanowiska odwołana została także wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Katarzyna Wysokińska-Walenciak. 📢 Rozpoczął się remont nakładkowy na al. Solidarności w Nowej Hucie. Utrudnienia mogą potrwać 2 miesiące Al. Solidarności od dłuższego czasu jest w opłakanym stanie. Jazda po niej przypomina pokonywanie toru przeszkód z licznymi dziurami. We wtorek 5 marca rozpoczął się długo wyczekiwany remont nakładkowy tej drogi. Aleja Solidarności to jeden z najważniejszych traktów Nowej Huty. Aleja łączy okolice kombinatu z Placem Centralnym.

📢 Niecodzienne wydarzenie w Krakowie: XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn w Krakowie. Przemarsz z orkiestrą, unikalny hejnał i rejs statkiem Tłumy w zielonych kapeluszach i szalikach – od 12 do 14 marca Kraków stanie się stolicą XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Krystyn. Czeka nas mnóstwo atrakcji: przemarsz Krystyn z Barbakanu na Rynek Główny pod opieką orkiestry i Bractwa Kurkowego, unikalny Hejnał, fascynujące spotkanie z autorytetem języka polskiego, profesorem Jerzym Bralczykiem, zwiedzanie miasta z nieznanej strony i niezapomniany rejs statkiem po Wiśle. Organizatorzy spodziewają się udziału około 400 Krystyn. Wszystkie panie, które do tej pory nie dokonały zgłoszenia, mogą dołączyć do kolorowego pochodu 13 marca lub skorzystać z wyselekcjonowanych atrakcji.

📢 Wiemy, kiedy dla mieszkańców Wzgórz Krzesławickich zakończy się tramwajowa udręka. Pasażerowie będą mieli też bliżej do urzędu pracy W maju mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich będą mogli dojechać tramwajem po przebudowanej linii do przystanku Elektromontaż, a pod koniec października przed Wszystkimi Świętymi tramwaj dojedzie do przystanku Jarzębiny. Tak planuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwotnie tramwaje miały tam dojechać w ubiegłym roku na 1 listopada. Zmieniona trasa tramwaju sprawi, ze petenci Grodzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wąwozowej podróżujący tramwajem będą mieli bliżej do placówki.

📢 Naga kobieta na sesji zdjęciowej w Krakowie. W biały dzień oglądali ją pasażerowie tramwajów, pracownicy ZUS, klienci paczkomatu Naga kobieta postanowiła zrobić sobie sesję zdjęciowa w środku miasta. Nie zwracała uwagi, że wokół jest pełno pasażerów MPK i pracowników okolicznych biurowców. Kobieta całkowicie rozebrana pozowała tuż przy przystanku linii tramwajowej w Borku Fałęckim. Po kilku ujęciach zrobionych przez fotografa podbiegła do paczkomatu. Tam też przybrała kilka wdzięcznych póz ku uciesze ludzi wyglądających z okien pobliskich budynków. 📢 Jeszcze w tym roku w Krakowie pojawi się 13 nowych fotoradarów. Krakowscy policjanci sukcesywnie walczą również z nielegalnymi wyścigami Od lat Kraków stara się wdrażać zasady i rozwiązania chroniące wszystkich uczestników ruchu, a w szczególności pieszych. Głównym celem zaplanowanych i realizowanych działań jest zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych. Statystyki z ostatnich lat to przede wszystkim mniejsza liczba wypadków śmiertelnych. Cały czas dużą bolączką Krakowa, z którą na bieżąco walczą funkcjonariusze policji są nielegalne wyścigi, a także wyjeżdżające na ulice samochody po przeprowadzeniu modyfikacji niezgodnych z prawem. - Bezpieczeństwo w Krakowie jest na dobrym poziomie, lecz nadal wymaga przeprowadzania kolejnych zabiegów, by je poprawiać - mówił podinsp. Tomasz Jemczura.

📢 Wszyscy krakowianie znają ten budynek. Tak powstawał Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie Charakterystyczny budynek Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie zna każdy mieszkaniec miasta. Archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego pokazują, jak powstawała modernistyczna bryła i jak zmieniła się okolica Gmachu Głównego od 1934 roku, kiedy to wbito pierwszą łopatę na placu budowy. Budowę gmachu zakończono w... 1989 roku. 📢 Afera z białym misiem z Krupówek wymknęła się spod kontroli. Internet pełen memów, Zakopane się nie śmieje Krótki film wrzucony do mediów społecznościowych zamienił się w temat numer jeden w polskim Intermecie. Nagranie z mężczyzną przebranym za białego misia, który żąda 20 zł zapłaty za kręcenie filmiku na Krupówkach, szybko zamieniło się w medialną kulę śniegową. Zaczęły się mnożyć teksty, żarty, memy, a temat szybko podchwycili ludzie z działów marketingowych, a nawet politycy. Sprawa stanowi też pewne wizerunkowe wyzwanie dla Zakopanego i Podhala.

📢 Nowe lokale gastronomiczne na Rynku Głównym w Krakowie: Pijalnia Wódki, Cocktail Bar i Restauracja z Naleśnikami Mex Polska Holding ogłasza otwarcie trzech nowych lokali w sercu Krakowa. Wśród nich znajdą się Pijalnia Wódki i Piwa, Chicas&Gorillas oraz Pankejk. Nowe miejsca mają rozpocząć działalność w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Holding, który obecnie posiada 46 lokali pod pięcioma markami, planuje dalszą ekspansję, zarówno w Krakowie, jak i innych miastach Polski. 📢 Po śmierci dziecka w zabierzowskim przedszkolu zaczęła się procedura likwidowania placówki. Gmina wykreśla ją z rejestru Dzieci z zabierzowskiego Niepublicznego Przedszkola "Radosne Nutki" muszą pożegnać się ze swoją placówką. Zostanie zlikwidowana, po tym jak jesienią ubiegłego roku doszło tam do tragicznego zdarzenia i śmierci 4-letniego chłopca na placu zabaw. Przedszkole zostaje wykreślone z ewidencji placówek oświatowych gminy Zabierzów. A to w konsekwencji oznacza zamknięcie przedszkola.

📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 5 do 8 marca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 5.03.24 Mieszkańcy Krakowa i okolicznych miejscowości muszą przygotować się w najbliższych dniach na przerwy w dostawach prądu. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowane są przerwy w dostawach energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu od wtorku 5 marca do piątku 8 marca. 📢 Mega korki i utrudnienia w Krakowie. Dla kierowców i pasażerów Miała być piękna wiosna, a mamy londyńską pogodę i problemy na ulicach Krakowa. Od rana: zatrzymanie tramwajowe na Mogilskiej w kierunku ronda Mogilskiego, suży zator tramwajów na Rondzie Dywizjonu 308 z powodu niewydolności sygnalizacji w kierunku ronda Grzegorzeckiego, miejscami nie działają tablice informacyjne na przystankach. Dodatkowo opady deszczu i poranny szczyt powodują spore korki. Stoi A4 od Swoszowic po Tyniec, zatory na Zakopiańskiej, zakopiance do Gaju, na rondzie Grunwaldzkim i Nowohuckiej. Korki pojawiają się w kolejnych lokalizacjach w Krakowie.

📢 Kraków. Zabytkowa willa Schindlera w przebudowie. Przy Romanowicza pojawi się też biurowiec i restauracja Postępują prace przy ulicy Romanowicza w Krakowie. Przebudowywana jest tu willa, dom Oskara Schindlera. Stary budynek zostanie odnowiony, ale obok ma powstać nowoczesny biurowiec i restauracja. Prace mogą zakończyć się w tym roku, zapewne w drugiej połowie. Kiedyś były plany by zabytkowy budynek kupiło miasto, ale nie było na to pieniędzy. Zobaczcie i przeczytajcie jak zmieni się to miejsce na Zabłociu w Krakowie. 📢 Budynek Komisariatu Policji V w Krakowie obok pętli Czerwone Maki jest już prawie gotowy. Kiedy przeprowadzka? Policjanci Komisariatu Policji V w Krakowie, który obecnie mieści się przy ul. Zamoyskiego w dzielnicy Podgórze, już za kilka miesięcy przeniosą się do nowej siedziby, która właśnie powstaje w pobliżu terminalu autobusowo-tramwajowego Czerwone Maki przy zbiegu ulic Mochnaniec i insp. Marka Woźniczki.

📢 Remonty w Krakowie. Po drzewach na alei 29 Listopada nie ma już śladu, budowa postępuje. Jak i inne w mieście Po drzewach wyciętych przy al. 29 Listopada w Krakowie nie ma już śladu. Postępują prace przy budowie ścieżki rowerowej. Ta wycinka mocno wstrząsnęła mieszkańcami, ale drzew nic nie przywróci. Za to mamy trochę utrudnień na drodze. Jak i w innych miejscach Krakowa gdzie trwają lub rozpoczynają się liczne wiosenne remonty.

