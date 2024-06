Prasówka z Krakowa 4.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowcy nie udało się uratować”?

Prasówka Kraków 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowcy nie udało się uratować Do tragicznego wypadku doszło w Mogilanach pod Krakowem na drodze powiatowej. W poniedziałek, 3 czerwca około godz. 19.30 samochód osobowy uderzył w drzewo przy ul. Skawińskiej w okolicy osiedla Parkowego. Z pierwszych informacji wynikało, że nieprzytomny kierowca kierowca jest zakleszczony w rozbitym samochodzie. Wezwane na miejsce służby ratownicze prowadziły resuscytację. Niestety wszystkie próby przywrócenia funkcji życiowych ofierze wypadku nie przyniosły oczekiwanego skutku. Mężczyzna poniósł śmierć.

📢 Firma z Opola zbuduje nowe krakowskie przedszkole przy ul. Stawowej. Umowa podpisana Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało w poniedziałek (3 czerwca) umowę na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 przy ul. Stawowej o nowy segment Przedszkola Samorządowego nr 25. W efekcie przetargu, jako najkorzystniejszą z sześciu ofert wybrano tę firmy Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z Opola. Wartość inwestycji (bez zakupu pierwszego wyposażenia) wyniesie prawie 12 mln złotych.

📢 Ladies Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Piękne kobiety szalały na parkiecie. Mamy ZDJĘCIA To była kolejna wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (1 czerwca) na parkiecie rządziły pięknie kobiety podczas dedykowanej im imprezy Ladies Night. Na panie tej nocy czekały liczne niespodzianki oraz prezenty. Nie mogło także zabraknąć pokazów pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Ponadto na sali dance wystąpił Dejw. Zobaczcie zdjęcia, jak bawili się goście dyskoteki w Przytkowicach.

Prasówka 4.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Pozywają gminę za imprezowy hałas na ulicy Szewskiej i innych ulicach Starego Miasta Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął pozew przeciwko Gminie Miejskiej Kraków. Chodzi o zakłócanie ciszy nocnej na ulicy Szewskiej i innych ulicach Starego Miasta. Pozywający domaga się, by sąd zobowiązał władze Krakowa do "zaniechania naruszenia dobra osobistego jakim jest prawo do niezakłóconego korzystania z życia rodzinnego i spoczynku nocnego". Wskazuje dowody w sprawie, a nawet karę jaka powinna spadać na miasto, jeśli temu nie uda się uszanować, zabezpieczyć poszanowania ciszy nocnej.

📢 Paraliż komunikacyjny w Krakowie. Na podróż tramwajem trzeba było zarezerwować znacznie więcej czasu niż zwykle Totalny paraliż komunikacyjny w centrum Krakowa. Tramwaje stanęły w korku, by dotrzeć w rejon Dworca Głównego, pełzły ulicą Westerplatte między przystankami "Teatr Słowackiego" i "Poczta Główna", a dalej kierowane były awaryjnie objazdem. Kto z dalszych dzielnic miasta wyjechał tuż po południu, docierał na miejsce w czasie dwa razy dłuższym niż na co dzień. Taka sytuacja była efektem rozpoczętego właśnie remontu, a zarazem poniedziałkowego wykolejenia tramwaju. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 79 pod Krakowem. Zderzyły się dwa pojazdy i wylądowały w rowie. Są utrudnienia w ruchu Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 79 w Wawrzeńczycach. Oba pojazdy po uderzeniu wypadły z jezdni i znalazły się w rowie. Ze wstępnych informacji nic nie wiadomo o osobach poszkodowanych. Natomiast portal Patrol998-Małopolska podaje, że występują utrudnienia w ruchu drogowym.

📢 Wypadek pod Krakowem. Na drodze wojewódzkiej motocyklista zderzył się z samochodem osobowym W Kryspinowie na ul. Krakowiaków doszło do wypadku. To droga wojewódzka nr 780, na której zderzyły się samochód osobowy z motocyklem. Wezwano wszystkie służby na miejsce. Jedna osoba została ranna. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Tak wyglądał Kraków pod koniec lat 80., tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków?

📢 Z Cracovii odchodzi Takuto Oshima, podstawowy zawodnik, grał w niej dwa sezony Kolejne decyzje kadrowe w Cracovii. Z zespołem żegna się Takuto Oshima, japoński pomocnik, który grał w "Pasach" przez dwa sezony. 📢 Kraków zatańczy 4 czerwca "Poloneza Wolności" w 35. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce We wtorek, 4 czerwca, spod pomnika Adama Mickiewicza na skwer Andrzeja Wajdy przejdzie „Polonez Wolności”. W ten sposób Kraków uczci Dzień Wolności i Praw Obywatelskich w 35. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce. Doprowadziły one do upadku komunizmu i otwarły drogę do wolności i demokracji. 📢 Kraków. Złodziejka z łupem sama wsiadła do auta strażnika miejskiego licząc, że ten pomoże w ucieczce Pani się chyba naoglądała za dużo amerykańskich filmów akcji i chciała, by strażnik miejski pomógł jej w ucieczce z kradzionym towarem ze sklepu spożywczego. A może jej wspólnik zaspał, a ona tylko pomyliła samochody? Brawurowy napad skończy się dla niej jednak karą...

📢 Wisła wraca do europejskich pucharów. Na drodze krakowian mogą stanąć znane piłkarskie marki Wygrana Borussii Dortmund w finale Ligi Mistrzów pozwoliłaby rozpocząć Wiśle Kraków kwalifikacje w Lidze Europy od drugiej rundy. Zwyciężył jednak Real Madryt i taka możliwość przepadła. Jest jednak inna dobra wiadomość. 📢 Problemy z przebudową ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Ile jeszcze mieszkańcy poczekają na otwarcie tych ulic? Remont ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej miał potrwać do końca tegorocznych wakacji. Będą jednak spore opóźnienia. O problemach związanych z inwestycją na specjalnym briefingu prasowym, w poniedziałek 3 czerwca, opowiadali wiceprezydenci Krakowa Stanisław Mazur i Stanisław Kracik oraz Wiesław Nowak, prezes Grupy ZUE, która wykonuje prace. Omówiona została także sytuacja przedsiębiorców z tej części miasta, którzy z powodu modernizacji i zamknięcia ulic dla ruchu ponoszą duże straty.

📢 Kto powstrzyma ks. Natanka z Grzechyni? Rozbudowuje swoje imperium niezgodnie z prawem i niszczy "Dolinę Skawicy". Sprawa w sądzie Ks. Piotr Natanek, suspendowany duchowny katolicki już kilkanaście lat temu założył "Pustelnię Niepokalanów" w Grzechyni pomiędzy Makowem Podhalańskim a Zawoją. Nikogo nich nie zmyli jednak słowo "pustelnia". To teraz wielkie, pielgrzymkowe centrum, składające się z wielu budynków oraz hektarów ziemi. Natanek ciągle je rozbudowuje i nikt go nie potrafi powstrzymać. Obecnie jest ponad 40 postępowań administracyjnych i sądowych wobec samowoli budowlanych na jego terytorium. Część sąsiadów tego potężnego imperium wynajęła prawnika i próbują powstrzymać niszczenie lasów, łąk i pół w okolicy. Prokuratura Rejonowa z Suchej Beskidzkiej jednak odmówiła wszczęcie śledztwa, ale prawnik sąsiadów - Jan Mlekodaj - odwołał się od decyzji. Wytknął szereg błędów w piśmie od prokuratury. Teraz Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej musi podjąć decyzję co dalej.

📢 Rekordowa liczba wypadków w długi weekend na małopolskich drogach. Dziesiątki pijanych kierowców Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 29 maja do 2 czerwca br. w Małopolsce doszło do 40 wypadków drogowych, w których zginęła 1 osoba, a 46 zostało rannych. Ponadto zatrzymano 75 nietrzeźwych kierujących. W porównaniu do ubiegłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała odnotowano wzrost liczby wypadków o 22, rannych o 26 osób, natomiast liczba ofiar śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie. 📢 Archidiecezja Krakowska wzbogaciła się o 89 ceremoniarzy. To bardzo ważna funkcja liturgiczna w kościele 89 ceremoniarzy z 57 parafii Archidiecezji Krakowskiej pobłogosławił bp Robert Chrząszcz w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Ceremoniarz to osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebrą.

📢 Kraków. W Nowej Hucie budują nowy przystanek kolejowy Kościelniki. Zobaczcie postęp prac Tak PKP Polskie Linie Kolejowe budują przystanek Kraków Kościelniki – nowy obiekt powstaje przy linii kolejowej 95, która łączy Nową Hutę z Podłężem. Przy ul. Pysocice podróżni skorzystają z peronu, nowego przejścia podziemnego i parkingu „Parkuj i Jedź”. To jeden z trzech budowanych aktualnie nowych przystanków dla kolei w Krakowie. 📢 To było nowe oblicze festiwalu w Opolu. Apetyty nie zostały jednak w pełni zaspokojone. Jak powinna wyglądać przyszła edycja KFPP? Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu przeszedł do historii. Nowe władze TVP spełniły obietnice, przywracając festiwalowi jego pierwotny, muzyczny charakter. Organizatorzy postawili na autentyczność i prawdziwą muzyczną ucztę, rezygnując z elementów show telewizyjnego, które dominowały w poprzednich edycjach.

📢 Wielka budowa trasy S7 Widoma - Kraków w Nowej Hucie. Potężne konstrukcje, mosty, estakady. Okolica zmieniła się nie do poznania! Tuż przed długim weekendem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie opublikowała w internecie najświeższe zdjęcia z budowy trasy S7 na odcinku Widoma - Kraków. Widać potężne konstrukcje estakad i mostów i coraz więcej asfaltu. Ostatnio w ten rejon też wrócił tramwaj do Wzgórz Krzesławickich. Prace dotyczą także ul. Kocmyrzowskiej i przewiduje się kolejne zmiany w ruchu. A już tam mamy spore utrudnienia i korki. 📢 W Światowy Dzień Roweru MEMY o rowerzystach. Te żarty najbardziej śmieszą kierowców Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. A skoro 3 czerwca jest Światowym Dniem Roweru, wybraliśmy dla was najlepsze MEMY o rowerzystach.

