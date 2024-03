Prasówka z Krakowa 4.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich. Tłumy biegaczy na koniec zmagań. Zdjęcia”?

Prasówka Kraków 4.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich. Tłumy biegaczy na koniec zmagań. Zdjęcia Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich na finiszu - 12. edycja tej imprezy dobiegła końca. Tym razem biegacze mieli świetną pogodę i toczyli ciekawa rywalizację w Lesie wolskim. Jak zwykle dopisała frekwencja - było ponad 900 osób, a nie było to zimowe, a raczej wiosenne bieganie.

📢 Park Wyspiańskiego już po remoncie. Mali mieszkańcy Krowodrzy mają nowy plac zabaw Wiosną krowoderski park przywita najmłodszych mieszkańców miasta nowym placem zabawa. Modernizację przeszły nie tylko obiekty dla najmłodszych. Jak donosi Zarząd Zieleni Miejskiej, właśnie trwają odbiory wyremontowanego parku.

📢 Peter Bezuszka: - Taki jest play-off. Rudolf Rohaczek: - Nikt nie stawiał, że po meczach w Oświęcimiu będzie remis. WIDEO W drugim meczu małopolskiego ćwierćfinału hokejowego, rozegranego w Oświęcimiu, Re-Plast Unia po rzutach karnych pokonał Comarch Cracovię 2:1, wyrównując stan rywalizacji toczonej do czterech zwycięstw (1:1). Teraz rywalizacja przenosi się do Krakowa (5 i 6 marca 2024).

Prasówka 4.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bieg Tropem Wilczym pod Krakowem. Pamięć o wyklętych bohaterach i hołd na patriotyczno-sportowej imprezie w Bibicach Około 150 zawodników wystartowało w Biegu Tropem Wilczym pod Krakowem na cześć Żołnierzy Wyklętych. W niedzielę, 3 marca 2024 r. jak zwykle w Bibicach w gminie Zielonki wytyczono dwie trasy biegu patriotycznego. Jedna na dystansie 5000 m, druga na 1963 m, która jest symbolem - nawiązującym do roku śmierci ostatniego z Żołnierzy Niezłomnych Józefa Franczak ps. Lalek. W Bibicach na tym dystansie zwycięzcą został Kamil Kowalewski z Łukawca na Podkarpaciu, a na 5-kilometrowym dystansie wygrał Mateusz Roman z Krakowa.

📢 Kosiniak-Kamysz, Majchrowski i Kulig pod jednym dachem. To oznacza tylko jedno Polskie Stronnictwo Ludowe zdecydowało, by poprzeć w wyborach na urząd prezydencki w Krakowie Andrzeja Kuliga. O decyzji poinformował w niedzielę (3 marca) Władysław Kosiniak-Kamysz, który wraz z Jackiem Majchrowskim wziął udział w konwencji wyborczej Andrzeja Kuliga. O wystawieniu przez Koalicję 15 Października wspólnego kandydata Kosiniak-Kamysz powiedział: - Na tym etapie to się nie udało. 📢 Mieszkańców obudził huk. w nocy na Rondzie Czyżyńskim płonęła zamiatarka MPO Tuż przed północą w sobotę mieszkańców Nowej Huty obudził huk. Odgłosy spowodowała płonąca na Rondzie Czyżyńskim zamiatarka MPO. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach. 📢 Kraków w czołówce prestiżowego rankingu wśród dużych miast przyszłości. Zestawienie przygotował magazyn należący do grupyThe Financial Times Czwarte miejsce przypadło Krakowowi w prestiżowym rankingu Europejskich Miast i Regionów Przyszłości przygotowanym przez fDi Intelligence, magazyn należący do grupy The Financial Times. Trzy pierwsze pozycje zajęły niemieckie metropolie. W pierwszej dziesiątce dużych miast przyszłości znalazło się jeszcze jedno polskie miasto.

📢 Od poniedziałku miejskie rowery elektryczne będą znowu dostępne Od poniedziałku 4 marca krakowianie znów będę mogli korzystać z miejskich rowerów elektrycznych. Jednoślady będzie można wypożyczyć z czterech krakowskich parkingach Park & Ride. Łącznie do dyspozycji mieszkańców są 143 rowery. 📢 Osada Czorsztyn Kluszkowce. Plan filmowy dla horroru z powodu sporu właściciela z konserwatorem zabytków Do czasu pandemii Osada Czorsztyn Kluszkowce ze swoją piękną drewniana architekturą tętniła życiem i przyciągała turystów. Wszystko jednak padło, a nieruchomości zaczęły zmieniać właścicieli. Ostatni z nich miał plany by zagospodarować teren, ale wszystko utknęło w urzędniczych procedurach. Kiedy te miały dojść do finału okazało się, że restrykcje co do ochrony zabytkowych nieruchomości są tak duże, że paraliżują działania inwestora. A może jego plany były zbyt daleko idące? Sprawa zagospodarowania Osady Czorsztyn Kluszkowce dalej przegrywa z biurokracją, może też na długo wylądować w sądach. A tym czasem piękne domy nad jeziorem będą niszczeć stojąc puste...

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” po meczu z Odrą Opole Piłkarze Wisły Kraków pokonali Odrę w Opolu 2:1. To był niezły mecz wiślaków, a przede wszystkim był mądry, bo musieli czuć jeszcze w nogach środowe spotkanie i dogrywkę w pucharowym starciu z Widzewem Łódź. A jednak zrobili to, co najważniejsze, czyli pokonali opolan. Prezentujemy oceny piłkarzy Wisły po meczu z Odrą. 📢 Gabriela Olszowska już z oficjalną nominacją na małopolską kurator oświaty W sobotę (2 marca) podczas odbywającej się w Krakowie XX jubileuszowej Konferencji OSKKO - Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty minister edukacji Barbara Nowacka oficjalnie powołała Gabrielę Olszowską na małopolskiego kuratora oświaty - informuje MEN. 📢 Dużo kibiców na sobotnich meczach Pucharu Polski siatkarzy 2024 w Krakowie. Świetna atmosfera w Tauron Arenie. Zobacz zdjęcia Finał Puchar Polski siatkarzy 2024, który odbywa się w Krakowie, cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas sobotnich spotkań półfinałowych w Tauron Arenie (2 marca) każda z czterech drużyn (były mecze: Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin, Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie) mogła liczyć na gorący doping swoich kibiców. Zobaczcie, co działo się na trybunach Tauron Areny Kraków, znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Brutalna napaść pod bankomatem na kobietę w Krakowie. Sprawca zatrzymany Nagranie z monitoringu z placówki bankomatowej przy ul. Kijowskiej w Krakowie obiegło 22 lutego cały internet. Widać na niej jak młody mężczyzna atakuje kobietę czekającą w kolejce do bankomatu. Szarpie ją i powala na ziemię. Policjanci z komisariatu IV policji w Krakowie prowadzili śledztwo w tej sprawie i odnieśli sukces. Sprawca napadu został zatrzymany

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj konkurs drużynowy Pucharu Świata w Lahti wygrała Norwegia. Polska na 4. miejscu Skoki dzisiaj w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Lahti dały Polakom dobre, czwarte miejsce. Wyniki mogą być nieco mylące, bo strata do podium naszej ekipy była - i to przez większość zawodów - znaczna. Zmagania przyniosły pewną niespodziankę, bo faworyzowani Austriacy musieli zadowolić się 2. miejsce, wyraźnie przegrali z Norwegią.

📢 Mieszkańcy zdecydowali, jak zmienią się dzielnice Bieżanów-Prokocim i Podgórze Rozwiązanie problemu odoru, rozwój komunikacji miejskiej i integracja z komunikacją aglomeracyjną, dbałość o infrastrukturę drogową czy tworzenie nowych urządzonych terenów zielonych to zdaniem mieszkańców najbardziej potrzebne działania dzielnic Bieżanów-Prokocim i Podgórze. To wnioski z konsultacji społecznych, jakie odbyły się w ubiegłym roku. 📢 Trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy nowej drogi na Prądniku Białym Do 22 marca potrwają konsultacje społeczne w sprawie drogi łączącej ul. Felińskiego z al. 29 Listopada. Ich celem jest zebranie uwag i opinii mieszkańców w zakresie propozycji przebiegu inwestycji.

