Prasówka z Krakowa 31.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Kraków 31.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka. Wzruszające pożegnanie artysty i tłumy żałobników w Tarnowskich Górach. W sobotę, 30 grudnia 2023 roku, odbył się pogrzeb zmarłego dwa dni przed Wigilią Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

📢 Wielki horoskop na 2024 rok. Te znaki zodiaku czeka wspaniały czas. Sprawdźcie przepowiednie na nowy rok! 31.12.2023 Te znaki zodiaku przeżyją wspaniały rok. Przed nami otwiera się zupełnie nowy rozdział. Rok 2024 stanowi szansę na świeży start dla wielu z nas. Które znaki zodiaku skorzystają z możliwości, jakie ofiaruje im los? Sprawdź w naszym wielkim horoskopie rocznym, co wydarzy się w 2024 r. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Czy Twoje życie zawodowe przyniesie Ci satysfakcję? Przekonaj się. Niektóre znaki zodiaku w 2024 r. zrozumieją, czym jest prawdziwy uśmiech losu. Zobacz, jaką lekcję przygotowało dla Ciebie w przyszłym roku przeznaczenie.

📢 Kolędowanie w Wielkiej Wsi przy żywej szopce. Zainteresowanie budziły prawdziwe zwierzęta: wół, kucy, owce, króliki i kury Kolędnicy z królem Herodem, zespoły ludowe oraz nieformalna strażacka grupa muzyczna zaprezentowały się podczas kolędowanie przy remizie OSP Wielka Wieś w sobotę, 30 grudnia 2023 r. To było spotkanie z mieszkańcami organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wielkiej Wsi pod hasłem: "Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi". Przyszły tłumy mieszkańców, dzieci najbardziej interesowały się żywymi zwierzętami, a udało się przywieźć woła, konia kucyka, owce oraz króliki i kury.

Prasówka 31.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowa atrakcja dla dzieci w Krakowie. Dinosaur Garden Glow, czyli wystawa świecących dinozaurów w pobliżu Bonarki Wystawa dinozaurów Dino World zyskała nową, nocną atrakcję. Przy al. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, w pobliżu centrum handlowego Bonarka, świecą się diplodoki i stegozaury. Atrakcja Dinosaur Garden Glow będzie dostępna do lutego 2024 roku. Wybraliśmy się tam z aparatem.

📢 Najpopularniejsze imiona 2023 w Krakowie. TOP 10 dla dziewczynek i chłopców, którzy urodzili się w stolicy Małopolski Wśród najrzadziej wybieranych imion dla nowo narodzonych dzieci w stolicy Małopolski są np. Pamela i Berenika, a także Romeo i Jonasz. A jakie są największe hity 2023 roku wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane na ostatnie dni grudnia, pozyskane z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy zestawienie 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. 📢 Artysta z Krakowa zamienił Wisłę w ulicę Jerzego Nowosielskiego Malarz, rzeźbiarz, performer, muzyk Piotr Lutyński zakończył rok poświęcony Jerzemu Nowosielskiemu zamieniając Wisłę w ulicę imienia artysty. 📢 Awantura o media publiczne trwa. Kolejny protest przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. "To jest wojna" Kolejna krakowska odsłona awantury o media publiczne. Protest w ich obronie zorganizowano w sobotę (30 grudnia) pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Manifestacje takie, organizowane przez środowiska prawicowe, odbywają się w tych dniach także w innych miastach Polski. Na sobotni protest zapraszały m.in. Kluby Gazety Polskiej. Było wiele emocjonalnych wystąpień, pojawili się politycy Zjednoczonej Prawicy, a także była kurator oświaty Barbara Nowak.

📢 Albert Rude. Kim jest nowy trener Wisły Kraków? „Należę do szkoły Barcelony” Jestem gotowy na nowe wyzwania – mówi Albert Rude w rozmowie z „Mundo Deportivo”. Wywiad ukazał się we wrześniu 2023 roku, gdy Katalończykowi nawet do głowy nie przyszło, że tym nowym wyzwaniem będzie praca w roli szkoleniowca Wisły. W piątek 29 grudnia krakowski klub ogłosił, że 36-letni Rude podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia. Kim jest nowy trener I-ligowej piłkarskiej drużyny "Białej Gwiazdy"?

📢 Ślizgiem ze starego w nowy rok bezpłatnie. Lodowisko w Nowej Hucie oblegane W przedostatnim dniu roku furorę wśród nowohucian robi darmowa ślizgawka. Do wejścia na taflę lodowiska przed Nowohuckim Centrum Kultury, tuż obok placu Centralnego w sobotę ustawiają się kolejki. Pogoda sprzyja łyżwiarzom. NCK zaprasza wszystkich do korzystania z lodowiska pod chmurką bezpłatnie jeszcze do 1 stycznia już nowego roku.

📢 Słynna Lucy w Krakowie. Tu można zobaczyć zrekonstruowaną przodkinię człowieka sprzed 3,2 mln lat Ekspozycja antropologiczna Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego wzbogaciła się o nową, naturalnych rozmiarów rekonstrukcję przodka człowieka - informuje krakowska uczelnia. Słynna Lucy, należąca do gatunku Australopithecus afarensis, dołączyła w CEP UJ do dwóch istniejących już rekonstrukcji: neandertalczyka (Homo neanderthalensis) oraz człowieka wyprostowanego (Homo erectus). 📢 Kolejki na otwarciu nowej restauracji KFC w Krakowie. Lokal stanął tuż obok dwóch nowych wielkich inwestycji Sprytnie to sobie wymyślili. Właśnie otwarto nową restaurację KFC w Krakowie. Gdzie? Pod adresem Kuźnicy Kołlątajowskiej 3. Czyli tuż obok nowych przystanków tramwajowych udostępnionych wraz z budową linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa. Blisko jest też do kończonej pętli tramwajowo-autobusowej na pólnocy Krakowa. A jeszcze bliżej do przebudowanej i otwartej już al. 29 Listopada. Klientów, miłośników fast foodów nie zabrakło już w pierwszy dzień. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Sylwestrowy weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach 30 grudnia do 1 stycznia: Krakowski Bieg Sylwestrowy, Janioł leci Przed nami końcówka roku 2023. Żegnać go będziemy już jutro - czy to podczas kameralnej domówki, tanecznej imprezy w klubie czy na kanapie przed telewizorem. Co kto lubi :). Aby jednak wprawić Was w sylwestrowy szał, prezentujemy zestawienie najciekawszych wydarzeń weekendu. Zobaczcie, co będzie się działo w nadchodzących dniach!

📢 Kraków. Wawel bezkonkurencyjny! W tym roku wzgórze wawelskie odwiedziły tłumy turystów. W planach nowe atrakcje Rekordową liczbą przeszło 2,5 mln zwiedzających Zamek Królewski na Wawelu zamyka 2023 rok i, nie spuszczając z tonu, zapowiada wydarzenia, na które zaprosi w 2024. Na początek - 4 stycznia - otwarcie nowej trasy "Wawel podziemny. Lapidarium", w kolejnych miesiącach Zamek Królewski zaprezentuje, m.in. swoją kolekcję XVII-wiecznej porcelany, pokaże wzgórze wawelskie widziane oczyma Wyspiańskiego i opowie o wawelskich koronacjach, a także zaprosi do Małej Baszty na opowieść o mieszkańcach miasteczka wawelskiego.

📢 Wisła Kraków ma nowego trenera! To Hiszpan Albert Rude, którego asystentem został Mariusz Jop. Podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku Wisła Kraków poinformowała, że nowym trenerem drużyny występującej w I lidze będzie Albert Rude. To Hiszpan, który pracował m.in. jako asystent w Interze Miami, a ostatnio w zespole CD Castellon. Umowa została zawarta do końca czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia. 📢 Ostatnie dni wystawy o zabawkach i zabawach w PRL-u. To prawdziwy wehikuł czasu Takiej wystawy jeszcze w Krakowie nie było! W Muzeum Nowej Huty zagościli bohaterowie dziecięcej wyobraźni i towarzysze zabaw z okresu PRL-u. Wystawa potrwa do 7 stycznia, kto jeszcze nie widział, koniecznie musi nadrobić - to wehikuł czasu dla małych i tych, którzy pierwsza i drugą młodość mają już za sobą.

📢 "Akademia Pana Kleksa" przedpremierowo już w Krakowie. To coś więcej niż nowa wersja Pierwsi widzowie mogli już w grudniu przedpremierowo zobaczyć w Krakowie nową "Akademię Pana Kleksa". Zdania recenzentów są podzielone, warto więc wyrobić sobie własną opinię i sprawdzić, jak wygląda słynna Akademia i sam Ambroży Kleks. Adama Niezgódki nie spotkacie w tej opowieści.

📢 Rozbudują terminal pasażerski lotniska Kraków Balice. Jest zgoda wspólników na realizację inwestycji Budowa i rozbudowa terminala pasażerskiego Kraków Airport uzyskała zgodę na realizację. Decyzja w tej sprawie zapadła w piątek, 29 grudnia 2023 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice. Wspólnicy podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na podjęcie przez zarząd portu czynności prawnych związanych z realizacją zadania, które znajduje się Planie Inwestycyjnym Kraków Airport na lata 2024 – 2045.

📢 Zmiany kadrowe w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: "mają charakter ewolucji, a nie rewolucji" Podczas piątkowego spotkania, 29 grudnia, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Krzysztof Jan Klęczar wręczył akty powołania nowym dyrektorom. - "Spotykam się z Państwem, aby przedstawić zmiany kadrowe, o których zadecydowałem. Mają one charakter ewolucji, a nie rewolucji" - mówił wojewoda małopolski. Lucyna Gajda została powołana na stanowisko dyrektora generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kolei na stanowiska dyrektora Biura Wojewody został powołany Łukasz Krzysztofik, a na stanowisko II dyrektora Wydziału Administracji i Logistyki - Nina Sapa. 📢 Kraków. Co robić między świętami a Sylwestrem? Dzień otwarty w Składzie Solnym. W sobotę, 30 grudnia, artyści ze Składu Solnego zapraszają na wystawę Stanisława Koby oraz uroczyste odsłonięcie rzeźby Piotra Lutyńskiego zamykające rok Jerzego Nowosielskiego.

📢 IMGW ostrzega: uwaga na silny wiatr! Możliwe porywy sięgające nawet 75 km/h Niestety, znów nadciąga niespokojny weekend. Przed nami wietrzna sobota w Krakowie i Małopolsce! Porywy wiatru w naszym regionie mogą dochodzić do 75 kilometrów na godzinę – ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Meteorolodzy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 25 do 35 km/h, a w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę, 30 grudnia, w godz. od 9.00 do 15.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 85 proc.

