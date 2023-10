Prasówka z Krakowa 31.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Prasówka Kraków 31.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przywracanie pamięci. Renowacja zabytkowych i wojennych grobów na krakowskich cmentarzach Zarząd Cmentarzy Komunalnych tuz przed dniem Wszystkich Świętych podsumowuje prace konserwatorskie realizowane na krakowskich nekropoliach. Jak wymienia ZCK, odnowie poddano kolejne zabytkowe pomniki nagrobne na cmentarzach Rakowickim oraz Podgórskim przy ul. Wapiennej. Renowacją objęto także groby wojenne na cmentarzu Rakowickim.

📢 Odkrycie w kościele Bożego Ciała w Krakowie: epitafia odnalezione po 250 latach Trwa kolejny etap renowacji wnętrza Bazyliki Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu - i przynosi rewelacyjne odkrycia. Podczas demontowania do konserwacji ołtarza Trójcy Przenajświętszej znaleziono na filarze za nim dwa renesansowe epitafia. "Uznano je za bezpowrotnie stracone, a okazało się, że przez 250 lat pozostawały ukryte" - komentuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

📢 Potrąceni matka i dwuletnie dziecko. Film mrożący krew opublikowali policjanci z Wieliczki, wózek z dzieckiem obrócił się nad przejściem Przerażające zdarzenie miało miejsce w centrum Wieliczki na ul. Mickiewicza. Na oznakowanym przejściu dla pieszych potracona została matka i jej malutkie dziecko w wózku. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 30 października, około godz. 13. Potrącona została 40- letnia kobieta i jej dwuletnie dziecko. Cudem dziecko i matka nie doznali poważnych obrażeń.

Prasówka 31.10 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Igor Pieprzyca. Uczeń pierwszej klasy, najmłodszy piłkarz ekstraklasy. "Wszyscy chłopcy z akademii dostali sygnał, że warto pracować" Igor Pieprzyca. Środkowy pomocnik, z dominującą lewą nogą. Metr osiemdziesiąt wzrostu, ale wciąż rośnie. W miniony piątek, w meczu z Koroną w Kielcach, wychowanek akademii Puszczy Niepołomice zadebiutował w ekstraklasie. Mając zaledwie 15 lat i 19 dni został najmłodszym piłkarzem w historii tych rozgrywek.

📢 Kraków jako pierwsze polskie miasto odzyskał niepodległość. Świętujemy 105. rocznicę wyzwolenia spod władzy zaborczej 31 października 1918 roku Kraków - jako pierwsze z dużych polskich miast - odzyskał niepodległość. Uroczystości upamiętniające 105. rocznicę tego wydarzenia odbywają się w Krakowie od 27 do 31 października. W poniedziałek przed Urzędem Miasta przy Rynku Podgórskim 1 zostały złożone kwiaty pod tablicą poświęconą Legionistom Podgórskim poległym za ojczyznę, a także przy pomniku na pl. Niepodległości w Podgórzu, upamiętniającym bohaterski czyn zbrojny naszych rodaków walczących o wolną i niepodległą Polskę. 📢 Pamiątki po gen. Fieldorfie „Nilu" przyleciały do Krakowa z Kanady. Przekazał je prawnuk generała Listy, fotografie, książka do nabożeństwa, młynek do kawy - m.in. takie pamiątki zostały przekazane do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przez wnuczkę generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. W imieniu Zofii Zarkadas kilkadziesiąt przedmiotów osobiście przekazał jej syn, a prawnuk generała Dimos Zarkadas z kilkunastoletnim synem Silvanem. - Jestem bardzo wzruszony tym, że mogę przekazać pamiątki - mówił podczas spotkania Dimos Zarkadas.

📢 Sport, zdrowie, zieleń. Na to postawili mieszkańcy w jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego W przyszłym roku w Krakowie odbędą się piłkarskie mistrzostwa dla dzieci - tak zakłada projekt, który zwyciężył w 10., jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy chętnie głosowali również na pomysły, dotyczące zieleni oraz zdrowia. 📢 Sala kinowa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Mali pacjenci szpitala mogą oglądać filmy w prawdziwym kinie W auli Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie odbywają się pokazy filmów fabularnych i animowanych w ramach projektu „Szpitalne Kino”, który powstał z inicjatywy Fundacji „O Zdrowie Dziecka”. Do akcji dołączyła firma Disney Polska, która udostępniła Szpitalowi bezpłatnie platformę Disney+.

📢 Ozdobne gorsety, pióra, brokat. W Krakowie odbędzie się jedyne w swoim rodzaju show Najsłynniejszy w Europie teatr burleski i wydarzenie, które w Krakowie odbędzie się tylko jeden raz: Prague Burlesque Grand Gala 12 listopada w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

📢 Bezpłatna akcja kardiologiczna w Krakowie. Zbadaj swoje serce! Kardiobus w Krakowie odwiedzi trzy lokalizacje Bezpłatna akcja kardiologiczna w Krakowie! Zbadaj swoje serce i wykonaj pomiar poziomu cukru we krwi. Choroby układu krążenia i cukrzyca są jednym z największych zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia Polaków. W odpowiedzi na to Fundacja NEUCA dla Zdrowia ruszyła z akcją kardiologiczną. Ma ona na celu zbadanie serca oraz samodzielny i w pełni bezpieczny pomiar poziomu cukru we krwi. Na trasie Kardiobusa znajduje się Kraków - bezpłatne badanie kardiologiczne będzie można wykonać w następujących terminach i lokalizacjach: 3 listopada, ul. Wielicka 76, 10 listopada, ul. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 37, 15 listopada, ul. Borkowska 3. Zapisy odbywają się pod niniejszymi adresami. 📢 Uczelnia z Krakowa rządzi na szachownicy. Studenci AGH stworzyli niecodzienny zestaw figur szachowych Św. Barbara zamiast hetmana, Stanisław Staszic w roli króla, posągi górników i hutników jako gońce, akademiki Kapitol i Babilon jako wieże – to tylko wybrane figury szachowe, które opracowali studenci z Koła Naukowego Ceramiki Artystycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

📢 Zaczął się tydzień armagedonu w Krakowie. Zatory na północy, remonty, korki, zmiany w ruchu, utrudnienia na Wszystkich Świętych Północ Krakowa nadal rozkopana, ale kierowcy uczą się szybko i część wybrała objazdy - ma jednak dojść do korekt wprowadzonych zmian, ale mleko się już rozlało, a Kraków korkuje się na potęgę. Szczególnie jak popada, choć na razie pogoda sprzyja. Rozkopane okolice ronda Polsadu, ciągle nieskończona 29 Listopada (a już rozpoczął się remont jej skrzyżowania ze Żmujdzką). Ogromne opóźnienia autobusów przypominające te na kolei, wielkie korki. Do tego w innym rejonie Krakowa remont Kościuszki, mostu Dębnickiego i Zwierzynieckiej. Kraków stanął w tamtym tygodniu, a teraz szykuje się powtórka związana z wyjazdami i dojazdami na Wszystkich Świętych.

📢 Kraków. Wypadek na A4. Zderzyły się dwa samochody Autostrada A4, kierunek Rzeszów - kolizja dwóch samochodów osobowych. Na miejsce docierają służby. Mogą występować utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności!

📢 Kraków. W Bazylice Bożego Ciała będą przepraszać za... Halloween „Przebłagalna eucharystia za Halloween” odbędzie się tuż przed świętem Wszystkich Świętych, 31 października o godz. 21 w Bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie. Mszę i modlitwę organizują Wojownicy Maryi (katolicka wspólnota męska) i sami księża. Od lat trwa dyskusja czy Halloween odciąga ludzi od tradycyjnego obchodzenia dnia Wszystkich Świętych i staje się dla niego konkurencją. 📢 Czarna Młaka niedaleko Muszyny to unikatowe jeziorko w Beskidach, ukryte w lesie. Warto zobaczyć zanim zniknie Czarna Młaka w Powroźniku w gminie Muszyna jest unikalnym w Beskidach górskim jeziorkiem, które powstało wskutek osunięcia się zbocza góry. Osuwisko niczym tama zablokowało odpływ i dało początek zbiornikowi. Doszło do tego ok 900 lat temu. Podobne jezioro można zobaczyć kilka kilometrów od Rytra na stokach Radziejowej. To wspaniała atrakcja, która jesienią, w otoczeniu kolorowych drzew wygląda spektakularnie.

📢 Cmentarz Grębałów. Wielorazowe znicze można tu kupić za mniej niż 10 zł, ale z dojazdem będzie kłopot 1 listopada na na cmentarz Grębałów nie będzie łatwo dojechać. Tramwajem w tym roku tam nie dotrzemy, a autobusy i auta na pewno staną w korku - powodem jest budowa trasy S7 i przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. Za to nie trzeba wozić ze sobą kupionych taniej zniczy, ceny tych pod cmentarzem Grębałów nie zwalają z nóg: wielorazowe znicze szklane można tu kupić za kilka złotych. Te duże są odpowiednio droższe. Grębałowski cmentarz ma tez swoją zniczodzielnię - specjalny regał, na którym można pozostawić zużyte ale niezniszczone znicze, które można uzupełnić wkładem. Można je też za darmo stąd zabrać.

📢 Planujesz ślub w przyszłym roku? Na Targach Ślubnych pokazali najnowsze trendy Suknie ślubne, biżuteria, dodatki ślubne, obrączki, kwiaty i dekoracje, Wedding Plannerzy i atrakcje dla gości weselnych z tym wszystkim muszą się zmierzyć osoby planujące ślub. Aby nie zgubić się w gąszczu przedślubnych przygotowań, warto przyjść na Targi Ślubne. Jedna z edycji odbyła się w Krakowie w ostatnią niedzielę października. Do Krakowa zjechali przedstawiciele branży ślubnej i przyszli państwo młodzi.

📢 Jedna z najpiękniejszych dzielnic Krakowa w jesiennej szacie Fanom tej dzielnicy nie trzeba powtarzać, że jest najładniejsza. Mieszkańcy innych dzielnic być może dawno tu nie zaglądali więc podpowiadamy - to miejsce idealne na spacer. Na dowód kilka widoków z parku Bednarskiego, z Kopca Krakusa i innych podgórskich okolic. Podgórze jest naprawdę malownicze w słoneczny jesienny dzień. 📢 Udogodnienia zadziałały. Na tegorocznych Targach Książki dało się przeżyć Blisko 500 wystawców, ponad 800 pisarek i pisarzy i przeszło 52 tys. uczestników. W Krakowie zakończyła się 26. edycja Międzynarodowych Targów Książki. - Nie chodzi o liczby. Nieważne, czy było 50 czy 52 tys. ludzi, ważna jest atmosfera Targów Książki: młodzi czytelnicy przechodzący od stoiska do stoiska ulubionej pisarki z takim wyrazem szczęścia na twarzy, że serce rośnie. W sobotę kilku pisarzy zgodziło się podpisywać książki już po zamknięciu targów – mówi Grażyna Grabowska, prezeska Tragów w Krakowie.

📢 Ładna pogoda sprzyjała odwiedzaniu grobów przed dniem Wszystkich Świętych Ładna pogoda sprawiła, że w weekend poprzedzający dzień Wszystkich Świętych pojawiło się sporo osób. Jedni sprzątali mogiły bliskich, inni korzystali z dnia wolnego, by zapali znicze. W tym roku 1 listopada wypada w środku tygodnia - dla osób, które muszą pokonać odległe trasy, by odwiedzić mogiły bliskich, ostatni weekend października był okazją do tego, by pojechać na cmentarz.

