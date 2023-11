Prasówka z Krakowa 30.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Słynne krypty u reformatów czeka generalny remont. Ale nie będzie powrotu do zwiedzania”?

Prasówka Kraków 30.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Słynne krypty u reformatów czeka generalny remont. Ale nie będzie powrotu do zwiedzania Zakończono opracowywanie projektu zabezpieczenia krypt kościoła św. Kazimierza przy ul. Reformackiej w Krakowie. To słynne podziemia, w których spoczywają zmumifikowane szczątki. W przeszłości były specyficzną atrakcją Krakowa, udostępnianą zwiedzającym. Teraz są niedostępne, a ojcowie reformaci od lat próbują się uporać z problemami z wilgocią w kryptach. Jak się okazuje, po remoncie, który ma zostać przeprowadzony, nie jest przewidywane ponowne otwieranie krypt do zwiedzania.

📢 Kraków. Nowy most kolejowy nam zamarzł? Niesamowite zdjęcia znad Wisły Tak prezentuje się nowy most kolejowy w zimowej odsłonie (w sumie to mostów jest kilka). Po trzech przeprawach pociągi poruszają się z prędkością do 100 km/h. Tuż obok nich krakowianie mogą przedostawać się z jednej na drugą stronę Wisły, pieszo lub na rowerze. To część największej unijnej inwestycji kolejowej w stolicy Małopolski.

📢 Kraków. Most Dębnicki w czwartek rano zostanie w pełni oddany kierowcom i pieszym W czwartek, 30 listopada, od około godziny 6 rano most Dębnicki zostanie w pełni otworzony dla ruchu - zapowiedział krakowski magistrat. Przejazd będzie możliwy wszystkimi pasami w obu kierunkach. Jak podkreślili urzędnicy, most zostanie otwarty w dniu oznaczonym w umowie jako termin zakończenia prac. Prace przy tej przeprawie trwały od początku lipca tego roku.

Prasówka 30.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Posypały się pierwsze "mandaty" za parkowanie w Strefie Czystego Transportu w Krakowie. Głosowanie ws. jej uchylenia w styczniu Strefa Czystego Transportu wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Jej przeciwnicy, chwytają się wszelkich możliwych sposobów, by odwieść urzędników od jej wprowadzenia. Jeden z nich, Pan Barłomiej odwiedził m.in. parking P&R na Nowym Bieżanowie w Krakowie, gdzie wlepił kierowcom starszych pojazdów "mandaty" w kwocie 500 złotych. Inni przeciwnicy strefy - Stowarzyszenie "Kraków dla Kierowców" poszli krok dalej i stworzyli obywatelski projekt uchwały ws. uchylenia uchwały o SCT. Głosowanie odbędzie się 17 stycznia 2024 r.

📢 Konsultacje w sprawie przyszłości Płaszowa i Rybitw dobiegają końca. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Klaster Rybitwy" wyciąga wnioski Dobiegają końca konsultacje społeczne dotyczące rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Klaster Rybitwy" podsumowuje co udało się ustalić po serii spotkań, w których intensywnie uczestniczyło wiele środowisk. Wśród głównych obaw mieszkańców pojawił się wzrost tranzytu samochodowego, zajmowanie miejsc parkingowych, podtopienia, a także wzrost uciążliwości odorowych. - Wykorzystajmy ten obszar nie po to, by coś lub kogoś zniszczyć; nie po to, by wprowadzić tu 50 czy 100 tys. mieszkańców i zmultiplikować ich problemy, lecz po to, by uzupełnić ten zaniedbany rejon Krakowa bazową infrastrukturą, instytucjami społecznymi, terenami rekreacji, zieleni i uczynić go wydajnym, atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pracy - wyjaśnia Remigiusz Tytuła, prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Klaster Rybitwy".

📢 Kraków. Smok Turysta bez rogu - przez wandala czy wadę produkcyjną rzeźby? Smok Turysta nie padł ofiarą wandala? We wtorek magistrat informował o tym, że figurka tego smoka - jedna z rzeźb smoczego szlaku, który od tygodnia stanowi nową atrakcję turystyczną Krakowa - straciła róg. Komentarz urzędników w mediach społecznościowych wskazywał na to, że doszło do dewastacji. Teraz natomiast (środa) okazuje się, że za "okaleczenie" smoka może odpowiadać wada produkcyjna. 📢 Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego z koncertem w Krakowie Bruce Liu, kanadyjski pianista pochodzenia chińskiego, zwycięzca XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wystąpi przed krakowską publicznością. Recital artysty odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE 13 grudnia o godz. 19.00 w ramach cyklu ICE Classic. Artysta po raz pierwszy odwiedzi Kraków.

📢 W Nowej Hucie stanął kolejny pomnik. Rzeźba przypomina okres pandemicznego rygoru We wtorek, 28 listopada, przed Nowohuckim Centrum Kultury odsłonięta została rzeźba Stanisława Bracha "Dystans". Dwie odlane z brązu postaci ustawione do siebie plecami i z zachowaniem dystansu mają symbolizować niewidoczne bariery między ludźmi, jakie nasiliły się w obecnych czasach. Rzeźba Stanisława Bracha przywołuje w pamięci również niedawne rygory pandemiczne. 📢 Dziki zapuściły się pod szkołę podstawową w Krakowie. Zablokowały główne wejście. Dyrektor: Były pod oknami mojego gabinetu Spacerowały już bulwarami wiślanymi czy odpoczywały na placu zabaw. Tym razem dziki zapuściły się pod Szkołę Podstawową nr 91 na osiedlu Handlowym w Nowej Hucie. Postanowiły odpocząć w rejonie głównego wejścia do budynku (pod oknami gabinetu dyrektora), dlatego dzieci musiały być odbierane z innej strony szkoły. Zwierzęta na szczęście nie zrobiły nikomu krzywdy i odeszły.

📢 Kraków. W Nowej Hucie napadał przypadkowe osoby. Miał nóż i maczetę Policjanci z Nowej Huty zatrzymali mężczyznę, który na ulicach we wschodniej części miasta pobił przypadkową osobę. Innym razem naruszył nietykalność oraz groził innym przypadkowo napotkanym osobom. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Kraków. 300 mln zł na rozbudowę największego szpitala pediatrycznego na południu Polski. Umowa podpisana, można brać się do pracy! O tym, że Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie otrzyma blisko 300 milionów złotych dofinansowania wiadomo już od dawna, jednak dopiero kilka dni temu "słowa zamieniły się w czyny". Udało się już podpisać umowę na kwotę 298 864 453 zł na wykonanie projektu „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”. Dzięki temu w szpitalu wyremontowane zostaną budynki, w których aktualnie znajdują się przychodnie, powstanie supernowoczesny budynek, do którego zostaną przeniesione oddziały pediatrii, a cała placówka zostanie doposażona w niezbędny sprzęt. To wszystko dzięki finansowaniu przez Fundusz Medyczny infrastrukturalnego projektu strategicznego.

📢 Krakowska straż miejska musiała interweniować, chociaż w grę wchodziła miłość. Całe zajście miało miejsce w jednym z bloków w Nowej Hucie Ta interwencja to nie lada wyczyn! Tym razem krakowska straż miejska musiała interweniować, gdy w grę wchodziło "blokowe love". Cała sprawa dotyczyła miłosnych uniesień pary kochanków, którzy postanowili udowodnić co do siebie czują - wykonując wyrafinowane akrobacje na schodach w jednym z bloków. Zniesmaczona mieszkanka jednego z wieżowców Nowej Huty, której ewidentnie ta sytuacja była nie na rękę, zawezwała czym prędzej straż miejską. Miłosne uniesienia pary kochanków zakończyły się dwoma mandatami. 📢 W Nowej Hucie powstaną trzy wiadukty. Prace spowodują duże utrudnienia w ruchu Trwa budowa trasy S7 z Krakowa do granic województwa świętokrzyskiego, dzięki której będzie można znacznie szybciej dojechać do Warszawy. Prace wkraczają w kolejny bardzo ważny etap, który spowoduje jednak duże utrudnienia w ruchu, w rejonie al. Solidarności w Nowej Hucie. Do ograniczeń miało dojść 29 listopada, ale przeszkodził w tym atak zimy. Drogowcy liczą jednak na to, że roboty będą mogły ruszyć jeszcze w tym tygodniu, od czwartku albo piątku.

📢 Koncert Kwiatu Jabłoni w Tauron Arena Kraków. Jest już fotorelacja Koncert co prawda odbył się 26 listopada, ale teraz Tauron Arena Kraków opublikowała piękne zdjęcia z tego wydarzenia. Kwiat Jabłoni to w ostatnich latach topowy polski zespół, który przyciąga tłumy fanów. 📢 Wypadek w Krakowie. Zderzenie tramwaju z samochodem na ulicy Wadowickiej. Awarie w MPK i spore korki Temperatura na minusie. W nocy trochę dosypało śniegu. Jest ślisko i niebezpiecznie. Szczególnie na drogach. Wczoraj mieliśmy wysyp wypadków w Krakowie i Małopolsce. Dziś jest podobnie. Zaczęło się od zderzenia tramwaju z samochodem na ul. Wadowickiej. Kraków mocno zakorkowany z rana. Szczególnie Aleje Trzech Wieszczów, okolice ronda Grunwaldzkiego, Nowohucka. W komunikacji miejskiej też nie ciekawie, występują awarie.

📢 Nowe Muzeum Misyjne w Krakowie powstanie przy Franciszkańskiej 4 i w plenerze Do końca przyszłego roku Kraków wzbogaci się o jeszcze jedno muzeum. Będzie to Muzeum Misyjne z multimedialną wystawą poświęconą pierwszym polskim błogosławionym misjonarzom-męczennikom, zamordowanym w peruwiańskim Pariacoto. Będzie ono otwarte przy Franciszkańskiej 4, gdzie przez sześć lat bł. Zbigniew Strzałkowski i bł. Michał Tomaszek studiowali i odbywali formację zakonną i kapłańską. O inwestycji poinformował ojciec Jan Maria Szewek, pełniący rolę rzecznika prasowego Franciszkanów.

📢 Kraków. W środę rano spotęgują utrudnienia na rondzie Polsadu. A kolejne remonty nadchodzą Trwa niekończąca się historia dokładania remontów, zmian w ruchu i utrudnień w Krakowie. I nie ma że spadł śnieg i jeździ się ciężko. Drogowcy spieszą się ze wszystkim. W środę, 29 listopada, kierowców czekają dodatkowe utrudnienia przy rondzie Polsadu. W godz. od 7.00 do 16.00 należy się liczyć z chwilowymi wstrzymaniami ruchu pomiędzy ul. Miechowity a wjazdem na rondo od strony zachodniej. 📢 Kraków. Choinka na Rynku Głównym już jest. Rozbłyśnie niebawem i będzie eko "Po cichu... po wielkiemu cichu...". Niespodziewanie na Rynek Główny w Krakowie zjechała ogromna choinka na lawecie. Ale skoro święta Bożego Narodzenia za niecały miesiąc, śnieg spadł - to czas na choinkę. Na razie nagusieńka czeka sobie pod Bazyliką Mariacką, ale niedługo zostanie przyozdobiona i rozbłyśnie. Kiedy?

📢 Budowana estakada S7 Widoma - Kraków w Krakowie jak piramidy. Tak wygląda w środku Budowa trasy S7 Widoma - Kraków postępuje. Szczególnie widać to w rejonie Mistrzejowic, gdzie ma powstać węzeł drogowy na potężnych estakadach. Widać ich podpory, wysokie filary, ale też pojawił się fragment zawieszonej wysoko drogi. GDDKiA prezentuje zdjęcia z... wnętrza konstrukcji. To tutaj w rejonie Zesławić dojdzie kiedyś do połączenia trasy S7 z budowaną równocześnie Północą Obwodnicą Krakowa.

📢 Kibice Comarch Cracovii oglądali zacięty mecz. Pierwsze karne "Pasów" w tym sezonie. Zdjęcia Fani Comarch Cracovii mieli dodatkową dawkę emocji podczas meczu z GK-e Tychy. Po 60 minutach było 1:1, dogrywka też nie przyniosła rozstrzygnięcia. O wszystkim więc decydowały rzuty karne.

