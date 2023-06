Prasówka z Krakowa 30.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Nasz as atututowy w turnieju teqballa Adrian Duszak w czwartkowych zmaganiach Igrzysk Europejskich na Rynku Głównym w Krakowie sięgnął po srebrny medal. Tym samym został wicemistrzem Europy, bo zawody miał jednocześnie rangę championatu Starego Kontynentu. W finale przegrał z mistrzem świata, Rumunem Aporem Gyoergydeakiem.

W czwartek, 29 czerwca, doszło do kolizji 3 samochodów osobowych na al. 29 listopada, w kierunku centrum miasta. Obecnie na miejscu pracują służby.

Zarząd Województwa Małopolskiego planuje ogłosić konkurs na następcę dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie, Krzysztofa Głuchowskiego. Nazwisko nowego dyrektora mamy poznać w październiku. Decyzja ta wywołała protesty wśród członków załogi Teatru im. Słowackiego, związki zawodowe instytucji bowiem już na początku czerwca wysłały do marszałka pisma rekomendujące obecnego dyrektora na kolejną kadencję. Dodatkowo, od ponad 500 dni toczy się procedura odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska. Głuchowski mówi o mobbingu i zamiarze wstąpienia na drogę prawną.

"Nie chcemy spłonąć we własnych domach", "Mamy dzieci, chcemy żyć" - z takimi hasłami przyszli na protest mieszkańcy Zabierzowa. Zablokowali drogę krajową nr 79. Wyszli na ulice w proteście przeciwko budowie nowego osiedla. Twierdzą, że to inwestycja w niebezpiecznej odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia. Ludzie robią zdjęcia i wskazują, że wielotonowy sprzęt jeździł bezpośrednio nad gazociągiem, co mogło spowodować jego rozszczelnienie.

ORP „Kraków” wychodzi dziś w morze z portu w Świnoujściu, by patrolować Bałtyk. - Okręt transportowo-minowy jest ważnym elementem zabezpieczenia morskiej granicy, szczególnie teraz w czasie napiętej sytuacji z Rosją. W czerwcu mija również 33. rocznica podniesienia biało-czerwonej bandery na ORP „Kraków” - podkreślają krakowscy urzędnicy.