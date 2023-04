Prasówka z Krakowa 30.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To pierwszy weekend, kiedy mieszkańcy Krakowa mogą spacerować po wyremontowanym parku Bednarskiego, który został dla nich otwarty kilka dni temu. Pojawiły się nowe drzewa, plac zabaw oraz altana, formą nawiązująca do tej, która znajdowała się w "Szkole Twardowskiego". Swój dawny blask odzyskała glorieta. Zabytkowy park, nazywany zieloną perełką Podgórza, w nowej odsłonie podoba się nie tylko mieszkańcom, ale też przemykającym między gałęziami drzew wiewiórkom. Ludzi za bardzo się nie boją.

Jeszcze kilka dni temu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski mówił, że nie zlikwiduje spółki Kraków 5020, która zasłynęła głównie stworzeniem drugiej miejskiej telewizji Hello Kraków. Radni postawili go jednak pod ścianą i przegłosowali aż dwie uchwały w sprawie rozwiązania Krakowa 5020. Teraz prezydent nie jest pewny tego, jak ma dalej postąpić. - Aktualnie rozmawia z prawnikami - słyszymy od jego przedstawicieli. Pracownicy spółki boją się utraty pracy. Jej likwidacja może jednak wcale nie oznaczać, że z dnia na dzień staną się bezrobotni. Część z nich prawdopodobnie wróciłaby do pracy w Krakowskim Biurze Festiwalowym.

Centrum Kultury Podgórza startuje z nowym projektem kulturalnym, który jest odpowiedzią na potrzeby dorosłych i seniorów, którzy kochają taniec. Tym razem będzie to cykl potańcówek z muzyką na żywo, organizowanych w wybrane piątkowe popołudnia w siedzibie głównej CKP oraz jej trzech filiach. Jednorazowo w potańcówce będzie mogło wziąć udział nawet 60 osób. Nie ma obaw o to, czy ktoś tańczy lepiej czy też gorzej, ponieważ bez względu na doświadczenie każdy będzie się tu świetnie bawił i znajdzie coś dla siebie. Repertuar jest naprawdę duży. Nogi same będą rwały się do tańca, czy to do dostojnego walca, czy też skocznej polki. Pierwsza potańcówka wystartuje 12 maja.