Prasówka z Krakowa 3.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W Dzień Zaduszny, 2 listopada (czwartek), w kościele świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej modlono się za zmarłych spoczywających w podziemiach tej świątyni. Po wieczornej mszy św. uczestnicy liturgii zeszli do krypt, które obecnie - od ponad 10 lat, jako Panteon Narodowy - stanowią miejsce pochówku wybitnych twórców narodowej sztuki i kultury oraz wybitnych przedstawicieli nauki. Z kolei na Wawelu odbyła się tradycyjna procesja do grobów królewskich, a poprzedziła ją msza św., której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie szuka kontrolerów biletów. "Do naszego zespołu poszukujemy nowych koleżanek i kolegów, którzy chcieliby dołączyć do nas jako Kontrolerzy i Kontrolerki Biletów w Komunikacji Miejskiej w Krakowie" - pisze ZTP. Wiadomo jednak, że nie jest to wdzięczna praca, ostatnio też w Krakowie dochodziło do napaści na kontrolerów. A co w zamian za podjęcie wyzwania? Jakie zarobki?