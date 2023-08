Prasówka z Krakowa 3.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W środę przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy rozpoczął się proces w sprawie kolizji z udziałem aktora Jerzego S. i motocyklisty, do której doszło w Krakowie 17 października ub. r. Przesłuchany został motocyklista Sławomir G, a kolejny w kolejności będzie biegły, który wydał opinię, że obrażenia motocyklisty trwały mniej niż 7 dni, z czym nie zgodził się obrońca motocyklisty.- Jeżeli się okaże, że to kwestionowanie jest zasadne i obrażenia jednak są powyżej siedmiu dni, to wtedy nie jest to kolizja, a wypadek – wyjaśnił Sędzia Sądu Rejonowego Sławomir Szyrmer.

Do 4 sierpnia można składać wnioski o przyjęcie do szkół średnich w Krakowie - tych, w których po zasadniczym etapie naboru pozostały wolne miejsca. To druga szansa dla ponad 1,6 tys. absolwentów podstawówek, którzy pierwotnie nie zakwalifikowali się do przyjęcia do żadnej szkoły. Jeśli chodzi o technika, nie ma już miejsc w najbardziej szturmowanym przez kandydatów Technikum Łączności, ale wciąż można starać się o przyjęcie do innych szkół technicznych. A do których techników najtrudniej było się dostać w tegorocznej rekrutacji? Sprawdziliśmy.

Muszkiety, szable, lance szykują rekonstruktorzy z wielu grup historycznych. Przygotowują się do historycznego widowiska przypominającego 1655 rok i obronę Tenczyna, zamku w Rudnie. Bitwa Polaków ze Szwedami zostanie rozegrana przed bramami zamku i w jego murach oraz na dziedzińcu. W tym roku rozegra się 5 i 6 sierpnia, widowiska i pokazy weekendowe są planowane w dwa dni od godz. 11. Mamy zdjęcia z poprzednich rekonstrukcji.